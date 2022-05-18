أمين سر مشروعات النواب لـ دوت الخليج: دعم الرئيس السيسي للشركات الناشئة يوفر فرص عمل للشباب

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698556/أمين-سر-مشروعات-النواب-لـ-تحيا-مصر-دعم-الرئيس-السيسي-للشركات-الناشئة-يوفر-فرص-عمل-للشباب

ثمنت النائبة مارسيل سمير، أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغربمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتوجيهات الرئيس السيسي، للسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقرات فعلية لها، مؤكدة ’ن هذا الاجراء يهدف لتوفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

دوت الخليج

مارسيل سمير تعلق على توجيهات السيسي لدعم الشركات الناشئة

وأكدت أمين سر لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، أن الرئيس السيسي داعم دائم للابتكار وريادة الأعمال ومتابع جيدا للمعوقات والتحديات التي تواجه المبتكرين خاصه في قطاع التكنولوجيا، موضحة أن هذه الشركات القائمة على التكنولوجيا والابتكار الرقمي "الافتراضية"، في أمس الحاجه إلي توجيه الرئيس بعدم وجود مقرات مما يسهل توجداها فى أي مكان.

وقالت عضو مجلس النواب، أن الحاجة الاساسية للشركات الناشئة على التكنولوجيا، هي وجود خدمة انترنت جيدة واجهزة وفرق العمل ولأهمية تلك الشركات، مضيفة أن عدم التقيد بوجود مقرات فعلية، يساعد على وجود فرص عمل للشباب، مع وجود فرص أكبر للتواجد فى السوق المحلي.

وثمنت توجيهات الرئيس السيسي، بالتوسع في منحة "مبادرة مصر الرقمية" التي تستهدف أوائل خريجي الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفوري في مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، موضحة أنها تسعى لتدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان الرئيس السيسي وجه، خلال اجتماعه مع الحكومة، باللسماح بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إضافة إلى فتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.