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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698553/القمة-تعرف-على-موعد-مباراة-الأهلي-والزمالك-لكرة-اليد-رجال-في-نهائي-كأس-الكوؤس-الإفريقية

تقام اليوم الأربعاء، مباراة تجمع بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك في نهائي بطولة كأس الكوؤس الإفريقية لكرة اليد رجال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن إقمة المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً، غداً الخميس في نهائي بطولة كأس الكوؤس الإفريقية.

نتيجة مباراة الأهلي أمس

وأستطاع النادي الأهلي حسم التأهل إلى النهائي بعد الفوز على بوسكو الإيفواري بنتيجة 39-23، وفي ربع النهائي فاز على نيامي بطل النيجر بنتيجة 44-18، حيث تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط بعد التفوق على فرق كيركوس الإثيوبي بنتيجة 48-19 في الجولة الأولى، ثم الفوز على فريق دون بوسكو الإيفواري بنتيجة 36-17 في الجولة الثانية، واختتم الدور الأول بفوزه على فريق فاب الكاميروني بنتيجة 38-20، ليحقق العلامة الكاملة.

فيما حقق فريق كرة اليد بنادي الزمالك الفوز ضد فريق فاب الكاميروني، حيث تأهل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لكرة اليد إلى نهائي بطولة كأس الكؤوس الإفريقية.

نتيجة فريق الزمالك لكرة القدم

حقق نادي طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على فريق نادي الزمالك وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد القاهرة.

وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه هدف اللاعب الذي دخل بديلا فيكتوري بنينيانجبا،في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وتعتبر هذه الهزيمة الثانية للزمالك على التوالي بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني

الجدير بالذكر أن حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره إيسترن كومباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

فيما جاء هدف الزمالك الأول فى شباك إيسترن كومباني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود مدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.