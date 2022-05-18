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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698552/المواطنين-سددوا-الأقساط-للشركة-في-الوقت-المحدد-طلب-إحاطة-لنائب-التنسيقية-لتضرر-المواطنين-ملاك-الوحدات-بمشروع-بوساندز-بتأخر-إنهائه

تقدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الأسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تضرر المواطنين ملاك الوحدات بمشروع بوساندز بتأخر إنهاء المشروع.

دوت الخليج

طلب إحاطة لتضرر المواطنين ملاك الوحدات بمشروع بوساندز بتأخر إنهائه

وقال إسماعيل، في طلب الإحاطة: ذلك نظرا لتأخر شركة مكسيم الساحل الشمالي للأستثمار العقاري من الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الوحدات السكنية بالمشروع المتكامل الخدمات ( بوساندز ) الكائن بالساحل الشمالي بمنطقة سيدي عبد الرحمن ـ مدينة العالمين ـ محافظة مطروح ؛ حيث قد قام المواطنين بسداد الأقساط المستحقة للشركة في الأوقات المحددة.

وأضاف عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: بالرغم من مرور أكثر من ثلاث سنوات من التعاقد و مع حلول موعد استلام الوحدات تبين أن نسبة التنفيذ لم تتعدى ٢٠%.

و تابع إسماعيل: كذلك مخالفة الشركة لترخيص البناء الحاصلة عليه، وتبين سحب الأرض من الشركة من خلال المحافظة بسبب عدم سداد الأقساط المستحقة للمحافظة حتى أبرمت اتفاق مشروط مع المحافظة مؤرخ فی ٢۰۱۹٫۱٫۲۹ و الشركة حاليا متوقفة عن تنفيذ الأعمال بالمشروع.