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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698551/المخرج-أمير-رمسيس-من-مهرجان-كان-السينمائي-ثالث-يوم-من-المشاكل

دوت الخليج يرصد أزمة مهرجان كان السينمائي

مهرجان كان السينمائي الدورة 75

ويرصد المخرج أمير رمسيس أزمة مهرجان كان الجديدة حيث نشر صورة من اليوم الأول لفعاليات المهرجان عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وكتب: ثالث يوم من مشاكل نظام التذاكر الإلكتروني بـ كان”.

وأضاف المخرج أمير رمسيس: “والعجز عن الحجز عبر الموقع، طوابير أمام أجهزة الحجز في القصر”، ويشار أنه يحضر المهرجان برفقة الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الجديدة الـ 44.

افتتاح مهرجان كان السينمائي الدورة 75

يشار أن مهرجان كان السينمائي بنسخته الأ 75 كان قد انطلق أمس الثلاثاء وشهد العديد من الفعاليات وعرض مجموعة من أهم الأعمال الفنية ويشارك فيها جميع الدول الأوروبية، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن، على مُستوى الوطن العربي والعالم، على الحضور في المهرجان.

ومن ضمن الحضور كان ماريولا ويكترو، سيموني سورانا، ريبيرو من بنجلاديش، إيمانويل ليفي، جوليان مور، ريبيكا هول، روسي دي بالما، فورست ويتكر وآخرون، كما عُرِضَ في حفل الافتتاح أمس الثلاثاء فيلم Final Cut، ونال إعجاب واستحسان عدد كبير من الحضور والجمهور.

وشهد حفل الإفتتاح بمهرجان كان السينمائي بدورته الـ 75 الترحيب للجان التحكيم المشاركة، واستقبال حافل للفنان فوريست ويتكر أثناء صعودة للمسرح لتكريمه ومنحه الجائزة الفخرية للمهرجان "السعفة الذهبية" تكريما لمشواره الفني.

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ومن ضمن اللقطات المهمة التي أثارت ضجة في الحفل، كانت كلمة للرئيس الأوكراني التي قدمها من خلال موقعه بمدينة كييف وطالب السينما بعدم الصمت عن ما يحدث في أوكرانيا من حرب ووجود العديد من الضحايا.

وانتهي الحفل الخاص بافتتاح النسخة الجديدة بعرض فيلم Coupez لميشيل هازانافيسيوس والذي سيعرض في أكثر من 300 دار سينما في فرنسا، ويدور في إطار كوميدي عن مهاجمة الزومبي لبعض الأشخاص.