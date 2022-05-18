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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698545/وليد-التمامي-لـ-تحيا-مصرعن-توجيهات-الرئيس-السيسي-بشأن-الشركات-الناشئة-تزيل-جميع-المعوقات-أمام-رواد-الأعمال

أشاد النائب وليد التمامي، عضو مجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسماح بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار الرقمي من خلال منصة تقام لهذا الغرض ، ودون التقيد بوجود مقر فعلي لها، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وليد التمامي عن توجيهات الرئيس السيسي بشأن الشركات الناشئة: تزيل جميع المعوقات أمام رواد الأعمال

دوت الخليج

وأكد عضو مجلس الشيوخ، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، ان توجية الرئيس السيسى للحكومة باتخاذ خطوات للتيسير عل المستثمرين، يعد خطوة إيجابية، واستجابة لمطالب مجتمع رجال الأعمال مما يساعد فى زيادة تأسيس الشركات وزيادة فرص العمل للشباب للعمل فى الشركات وتماشيا مع توجه العديد من دول العالم ومنها الإمارات.

وقال النائب وليد التمامي، أن قرار السماح بوجود مقار افتراضية وليس مقار فعلية هدفه التغلب على مشكلة زيادة الإيجارات والاعباء المالية وتوفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات، مما يعطى أولوية لجذب الاستثمار على ارض مصر، موضحا أن الاستثمار هو طاقة الأمل التغلب على التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى، خاصة بعد حالة التضخم التي شهدها المجتمع الدولي بعد اندلاع الازمة الروسية الأوكرانية.

وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن تسهيل الاجراءات أمام الشركات الناشئة، يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل للشباب.

وطالب التمامي، الحكومة بنشر تقرير يومى للرأى العام للتعرف على نتائج هذة التوجيهات.

وكان الرئيس السيسي وجه، خلال اجتماعه مع الحكومة، باللسماح بتأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك في إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال، إضافة إلى فتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلي لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

كما وجه بتسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد، والتوسع في إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع في الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة، اضافة إلى تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.