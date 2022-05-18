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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698541/ثاني-تجربة-تمثيلية-لـ-أمير-عيد-وحسن-أبو-الروس-طبال-تفاصيل-مسلسل-ريفو

كشفت منصة واتش ات watchit الرقمية عن أحدث أعمالها الأصلية والمقرر طرحها قريبًا خلال أيام وهو مسلسل ريفو الذي تدور أحداثه في إطار غنائي.

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل ريفو

تفاصيل مسلسل ريفو

شاركت الصفحة الرسمية لمنصة واتش ات الرقمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، متابعيها والجمهور، بنشر البوستر الرسمي لمسلسل ريفو الذي يضم فريق كايروكي والفنان حسن أبو الروس وعدد من النجوم.

وعلقت على البوستر الرسمي لمسلسل ريفو قائلة: “ما بين المزيكا والنوستالچيا، النجاح والفشل، الحاضر والماضي رحلة ريڤو قريبا بالأسواق! أجدد أعمال WATCHIT الأصلية”، وتحمس الجمهور ومحبي فريق كايروكي للمسلسل وتساءلوا عن موعد عرضه.

ويشارك في بطولة مسلسل ريفو كلا من صدقي صخر، وأمير عيد، وركين سعد، وسارة عبد الرحمن، وعمرو جمال، وملك، ومحمد مولا، ومينا النجار، وحسن أبو الروس، وتامر هاشم، وهشام الشاذلي، وأحمد فاضل، وآخرين.

مسلسلات واتش ات الأصلية 2022

وتدور أحداث مسلسل ريفو الذي يقوم بتأليفه محمد ناير وتحت قيادة المخرج يحيى إسماعيل، حول باند غنائي ويظهر أمير عيد مطرب ويجسد حسن أبو الروس شخصية طبال، بينما يظهر مينا النجار في شخصية عازف جيتار، ويجسد عمرو جمال دور مغني ينافس أمير عيد.

يشار أن مسلسل ريفو يعد ثاني تجربة تمثيلية للفنان أمير عيد حيث كانت آخر أعماله فيلم لما بنتولد وضم في بطولته عدد من النجوم مثل ابتهال الصريطي ودانا حمدان وحنان سليمان، وسامح الصريطي، وبسنت شوقي، وعمرو عابد، ومحمد حاتم، وسلمى حسن، وآخرين وكان الفيلم من تأليف نادين شمس، وتحت قيادة المخرج تامر عزت.

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ومن ناحية أخرى، كان فريق كايروكي، أحيا حفلا غنائيًا قبل أيام وذلك في مدينة الشيخ زايد وكانت قد أعلنت الجهة المنظمة للحفل أن الأبواب ستفتح أمام الجمهور في تمام الساعة الثانية مساءً، وسيتم غلق الأبواب أمام الجمهور في تمام الساعة السابعة مساءً وجاءت شروط الحفل تتضمن الدخول بالتذاكر من البوابة مرة واحدة فقط، والدخول بالكمامة ومراعاة المسافات الآمنة في الدخول والخروج للحفاظ على السلامة للجميع.

بالإضافة إلى دخول الحفل للتذاكر من بوابة بالسيارات والركن بالبارك الخاص، وممنوع اصطحاب المأكولات والمشروبات، وممنوع اصطحاب الكاميرات بجميع أنواعها، وممنوع اصطحاب المواد المشتعلة الألعاب النارية والشماريخ والولاعات والعطور والإعلام.