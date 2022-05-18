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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698540/لإعداد-رؤيته-حماة-الوطن-يستكمل-مناقشة-أطر-الحوار-الوطني

عقد حزب حماة الوطن، اجتماعًا مع هيئته البرلمانية بمجلسي النواب والشيوخ؛ لاستكمال مناقشة أطر الحوار الوطني، وذلك في إطار سلسلة من الحوارات يعقدها الحزب؛ لإعداد رؤيته للحوار الوطني.

دوت الخليج

«حماة الوطن» يستكمل مناقشة أطر الحوار الوطني

وناقش الاجتماع، عدداً من المقترحات التي قدمها نواب الهيئة البرلمانية في محاور الحوار الوطني بالمجال السياسي والاقتصادي، ومناقشة التشريعات التي يجب إعادة النظر لها.

وحضر الاجتماع اللواء أحمد العوضي، النائب الأول لرئيس الحزب، ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، واللواء طارق نصير، أمين عام الحزب، ووكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، والدكتور أحمد العطيفي، أمين عام تنظيم الجمهورية، والنائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، وعدد من نواب الحزب.

وقال اللواء أحمد العوضي، إننا نعمل طبقًا للمحاور التي تحدث بشأنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الحوار الوطني، مشيرًا إلى ضرورة عقد لقاءات مختلفة على كافة المستويات القاعدية.

وأشاد العوضي، بالحديث عن توجه الدولة نحو الاكتفاء الذاتي ذراعيًا، ومساحة الرقعة الزراعية التي اتسعت في عهد القيادة السياسية، فضلًا عن التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.

و من جانبه، قال اللواء طارق نصير، إن الحزب أثبت تفاعله لخدمة المواطن ودوره الفاعل في الحياة السياسية، مشيدًا برؤى النواب للحوار الوطني.

وأشار إلى أن الحزب في المحافظات يعمل على إعداد جلسات؛ للإطلاع على أفكار القواعد الحزبية ومن ثم تقديمها لجلسات الحوار الوطني.

وقدم اللواء طارق نصير، عرضًا للرؤية الأولية للحزب، مشيرًا إلى وجود مجموعات للعمل تختص بكل محور من محاور الحوار الوطني بما يتناسب مع بناء الجمهورية الجديدة.

وأكد النائب أحمد بهاء شلبي، على ضرورة عقد حوارات وطنية بمشاركة شعبية، مشددًا على توثيق كافة المحاور الرئيسية من القواعد وصولًا للأمانة المركزية للحزب.

وأضاف النواب الحضور، رؤيتهم نحو أطر ومحاور الحوار الوطني، سواء على الصعيد العام أو على صعيد التخصص المنوطين به نحو بناء الجمهورية الجديدة في ظل انفتاح لكافة القوى السياسية بالدولة، والتي ستشارك بحرية في الحوار الوطني، الذي سيرسم خطى وثيقة تجاه بناء الوطن وإرساء مفهوم الشخصية المصرية.