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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698534/بعثة-سلة-رجال-الزمالك-تصل-إلى-رواندا-للمشاركة-في-بطولة-إفريقيا

وصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اليوم الأربعاء إلى مطار رواندا بعد رحلة طويلة لمدة 12 ساعة تخللها ترانزيت في قطر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

فيما من المقرر أن تتوجه البعثة إلى فندق إقامتها وهو فندق راديسون بلو بمدينة كيجالي برواندا استعدادا لخوض بطولة إفريقيا والتى تقام في الفترة من 21 وحتى 28 مايو الحالى.

ويلتقي نادي الزمالك ضد نظيره سلاك بطل غينيا في دور الـ 8 من البطولة الإفريقية.

نتيجة مباراة الزمالك ضد طلائع الجيش

حقق نادي طلائع الجيش فوزًا ثمينًا على فريق نادي الزمالك وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري العام، في المباراة التي تقام على ملعب ستاد القاهرة.

وفاز فريق طلائع الجيش بهدف دون رد، أحرزه هدف اللاعب الذي دخل بديلا فيكتوري بنينيانجبا،في الدقيقة 70 من عمر المباراة، وتعتبر هذه الهزيمة الثانية للزمالك على التوالي بالدوري.

ويحتل نادي الزمالك صدارة ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة من 19 مباراة، لعبها الفريق الأبيض، فيما يحتل طلائع الجيش المركز العاشر برصيد 26 نقطة من 19 مباراة.

نتيجة مباراة الزمالك ضد إيسترن كومباني

الجدير بالذكر أن حقق فريق الزمالك الفوز أمام نظيره إيسترن كومباني بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

فيما جاء هدف الزمالك الأول فى شباك إيسترن كومباني عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود مدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.