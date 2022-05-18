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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698531/مايان-السيد-تحتفي-بعيد-ميلاد-الزعيم-حلمت-بعادل-إمام-وحضنته

مازالت احتفالات الفنان عادل إمام بعيد ميلاده الـ82 مستمرة حتى اليوم حيث صادف عيد ميلاده أمس الثلاثاء الموافق له 17 مايو 1940 بمحافظة الدقهلية، وحرص عدد من الفنانين على تهنئة الزعيم بعيد ميلاده مثل الفنانة مايان السيد.

دوت الخليج يرصد تهنئة مايان السيد بعيد ميلاد عادل إمام

مايان السيد وعادل إمام

واحتفلت الفنانة مايان السيد بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام على طريقتها الخاصة وبطريقة مختلفة حيث روت حلم لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “حلمت من يومين أن الأستاذ عادل امام كان قاعد ورايا، نداني بأسمي فرحتله و حضنته.. يارب الحلم يتحقق في يوم من الأيام، كل سنة وهو طيب”.

وفس سياق آخر، كانت الفنانة مايان السيد شاركت متابعيها وجمهورها بنشرها مجموعة صور جديدة لها ومقطع فيديو في نهاية رحلتها بالمكسيك وجاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وعلقت على الصور والفيديوهات: “آخر يوم”، وظهرت الفنانة الشابة في مقطع فيديو عبر خاصية الستوري التابعة لصفحتها الرسمية من داخل الطائرة أثناء عودتها إلى القاهرة رفقة صديقتها الفنانة أميرة أديب.

آخر أعمال مايان السيد

يذكر أن آخر أعمال مايان السيد في البطولة المطلقة، مشاركتها بحكاية حلم حياتي ضمن أحداث الموسم الثاني من مسلسل إلا أنا وجسدت خلال الأحداث شخصية شابة تعاني من التوحد، وكيفية تعامل المجتمع معها، وشاركها البطولة كلا من يوسف عثمان، هدير عبدالناصر، سماح السعيد، منة عرفة، تيام مصطفى قمر، هنا داود، وآخرين والمسلسل كان تأليف يوسف وجيه، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

يشار أن الفنانة مايان السيد ظهرت ضمن الموسم الرمضاني لعام 2022 من خلال مسلسل الاختيار 3 وكان العمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وشارك في بطولته كلا من أحمد السقا، كريم عبد العزيز، صبرى فواز، بيومي فؤاد، عبد العزيز مخيون، أحمد عز، ياسر جلال، خالد الصاوى، جمال سليمان، محمد رياض، محمود البزاوى، شريف خير الله، هشام إسماعيل، خالد زكى، أمير المصري، إيمان العاصى، هيدى كرم، عصام السقا سمر مرسى، نور محمود، وآخرين.