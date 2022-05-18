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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698549/بنك-التعمير-والإسكان-يوفر-شهادة-بفوائد-عالية-أعرف-تفاصيلها

يتساءل الكثيرون من عملاء بنك التعمير والإسكان عن شهادات الادخار بفوائد عالية، لاسيما مع اقترب رفع الفائد من قبل البنك المركزي المصري في اجتماع غدًا، ويوفر بنك التعمير والإسكان شهادة التعمير بعائد يصل إلي 11%. ويرصد دوت الخليج تفاصيل شهادة التعمير من بنك التعمير والإسكان والأوراق المطلوبة للتقديم عليها.

فوائد بنك التعمير والإسكان على شهادة "التعمير"

يقدم شهادة "التعمير" بنسبة فائدة 11% سنوياً

يصرف كل 6 شهور لمدة 3 سنوات

يبدأ الحد الأدنى لشرائها من أول ألف جنيه ومضاعفاتها.

تفاصيل شهادة التعمير من بنك التعمير والإسكان

أكد بنك التعمير والإسكان أن الشهادة تصدر الشهادات للأشخاص الطبيعيين فقط، تسري اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ الشراء.

وأشار إلى التمتع بعائد دوري مميز ولایت وإمكانية الاقتراض أو إصدار بطاقات الائتمان بضمانها في حدود تنسية 90% من قيمة الشهادات، على ألا يقل سعر الإقراض.

وأوضح عن نسبة 2% فوق لشعر العائد المطبق على الشهادة، وأن عائد الشهادة معفي من كافة الضرائب. و يجوز کسر الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء. و الحد الأدنى لمبلغ الشهادة 1000 جم ومصاعقلها.

وتتميز شهادة بنك التعمير والإسكان عند استرداد الشهادة (بعد مضي مدة 6 أشهر) وقبل التاريخ الأصلي للاستحقاق يتم تعديل الشعر العائد الأصلي لتخفيضه بنسب غرامة الاسترداد أنقاه والتي تتماشى مع المدة الفعلية لإيداع الأموال مع خصم ما تم صرفه بالزيادة من القيمة الإسمية للشهادة.

الأوراق المطلوبة للتقديم على شهادة بنك التعمير والإسكان