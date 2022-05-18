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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:55 مساءً - محمد السيد - /698546/في-الذكرى-59-على-افتتاح-بوابة-مصر-الأولى-سعيد-محروس-28-مليون-راكب-سنويا-بمطار-القاهرة-الدولي-ومازال-التطوير-مستمر

تقدم المهندس محمد سعيد محروس، رئيس مجلس إدراة مطار القاهرة الدولي بالتهنئة لقطاع الطيران، بمناسبة مرور 59 عاما على الافتتاح الرسمي لمطار القاهرة الدولي، والذي يعود إلى الثامن عشر من مايو من عام 1963 م ، ذلك اليوم الذي اُختير لاستحضار إنجازات الماضي وللفخر والاعتزاز بما صنعه الرجال المخلصون في هذا الزمن ، ولأجل أن يستكمل أبنائهم وأحفادهم مسيرة العمل والتطوير والحفاظ على هذا الصرح العظيم الذي يعد بوابة مصر الأولى وواجهتها الحضارية أمام ضيوفها من جميع أنحاء العالم .

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وأضاف "سعيد" في بيان له، أن مسيرة التطوير بمطار القاهرة لم تتوقف، حيث شهد العديد من عمليات التطوير على مدار عقود منذ الافتتاح وحتى اليوم، حيث ارتفعت الطاقة الاستيعابية للمطـار من 5 مليون راكب سنويا عند افتتاح المبنى الأول في عام 1963 إلى مايزيـد عن ٢٨ مليون راكب سنويا في الوقت الراهن، ليحتل بذلك موقعا متميزا على خريطة المطارات العالمية وبالأخص بمنطقة الشرق الأوسط وقارة إفريقيا من حيث حجم الحركة والخدمات التي يوفرها للركاب وشركات الطيران .

وأشار إلى أن مطار القاهرة الدولي يعد من أهم المطارات في المنطقة باعتباره مطارا محوريا يربط حركة الطيران العابرة بين الشرق الغرب، كما يعد بوابة الدخول للقارة الإفريقية .

الذكرى 59 لافتتاح مطار القاهرة الدولي

ولفت إلى أن الاحتفال بذكرى افتتاح مطار القاهرة هو رمز للإنجازات التي تحققت بكافة المطارات المصرية في السنوات الأخيرة وليس مطار القاهرة فحسب، فنحن نفخر بكل ماتحقق بمطاراتنا المنتشرة في شتى أرجاء البلاد ، والتي تعد ركيزة أساسية لمختلف أبعاد التنمية .

واختتم رئيس مجلس إدارة مطار القاهرة الدولي: أتوجه بالتحية للعاملين بالمطار لما يقدمونه لصالح مرفق المطارات والملاحة الجوية المصرية، ولوعيهم وإحساسهم بالمسئولية نحو الشركة والوطن في فترة جائحة كورونا العصيبة ، ونتضرع إلى الله عزوجل أن تكون الفترة القادمة فترة رخاء بعد عناءوأن يحفظ مصرنا الغالية وقيادتها وأبنائها من كل سوء ومكروه".