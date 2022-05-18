أخبار مصرية

القوي العاملة : 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة والصحة...

0 نشر
0 تبليغ

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:30 مساءً - أعلن وزير القوي العاملة محمد سعفان، أن المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية في مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور تامر بدوي وكيل أول الوزارة، مدير المركز القومي لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل: إنه في إطار المسئولية المجتمعية للمركز ودوره في نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية يسره أن يعلن تقديم 500 منحة تدريب مجانية في مجال السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات والمعاهد الحكومية الخاصة بالمركز الرئيسي بالقاهرة 156 شارع الحجاز مصر الجديدة- القاهرة ، والفروع بمحافظات الإسكندرية وأسيوط والسويس .

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا