اليوم البت في التظلم من ذوي الشأن في الانتخابات العمالية وممثلي شركات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:30 مساءً - يتم اليوم الأربعاء ، البت في التظلم المقدم من ذوي الشأن في نتائج انتخابات المنظمات النقابية العمالية، وممثلي العاملين بشركات القطاع العام والأعمال العام، لدورة نقابية جديدة تستمر 4 سنوات من 2022-2026 ، وذلك تمهيدا لإيداع الأوراق غدا وبعد غد (الخميس والجمعة).

وأكد وزير القوي العاملة محمد سعفان ، أن اللجان المشرفة على هذه الانتخابات مشكلة بمواد القانون وبإشراف قضائي من خلال لجنة عليا لاعتماد النتائج ، وأن كل من تقدم بتظلم يتم دراسته من قبل القاضي ، مؤكدا أن هناك شفافية مطلقة وحيادية تامة للوصول إلى تنظيم نقابي قوي يعبر عن العمال ويسهم في زيادة الإنتاج.

ويتابع وزير القوى العاملة ، ورئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات النقابية العمالية على مدار الساعة علي مستوي 27 محافظة، تقديم التظلمات من التصنيفات النقابية والتي تشملها المرحلة الأولى للعاملين بالصناعات الغذائية، والمرافق العامة ، والزراعة والري والصيد ، التعليم والبحث العلمي ، والبريد ، والبترول ، والخدمات الصحية، والعلوم الصحية، والنقل الجوي، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية ، والنقل والمواصلات، والغزل والنسيج ، والإنتاج الحربي ، والنقل الجوي، والمالية والضرائب والجمارك.