القومى للمرأة بالشراكة مع ”اللجنة لوطنية للقضاء على ختان الأناث” تطلق حملة”...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 02:30 مساءً - نفذ فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الفيوم أمس الثلاثاء الموافق ١٧مايو ٢٠٢٢حملة لطرق الابواب تحت عنوان "احميها من الختان" في قري مراكز يوسف الصديق والشواشنه واطسا بمحافظة الفيوم ، واستهدفت عدد ٢٩٢٠ سيدة ٢٦٤١رجل ٣٢٩٢ طفل باجمالي ٨٨٥٣ مستهدف بمشاركة عدد ٥٠ رائدة .

وذلك فى اطار الحمله التي اطلقتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وذلك فى قرى مبادرتي حياه كريمة والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية خلال الفترة من ١٧-١٩ مايو ٢٠٢٢ و ٢٢-٢٤ مايو ٢٠٢٢، بهدف نشر التوعية حول قضية القضاء على ختان الإناث والتعريف بالرسائل الخاصة بها لخلق رفض مجتمعى للممارسات الباليه الموروثة بالإضافة إلى التعريف بالمخاطر الصحية والنفسية لهذه الجريمة.

وتتضمن الحملة التعريف بالرسائل القانونية والمتعلقة ببنود قانون رقم 10 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد عقوبة ختان الإناث ،و كذلك نشر الرسائل الخاصة بمبادرة تنمية الأسرة المصرية .