الأرصاد توضح حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة خلال الـ6 أيام المقبلة

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جدة - نرمين السيد - وقالت الهيئة فى بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إنه من المتوقع أن يسود خلال تلك الفترة، طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء.
كما توقعت الهيئة أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.
وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على أقاليم الجمهورية كالتالى:
وأوضحت الهيئة أنه من المتوقع أن يسود غدا الخميس نشاط للرياح، على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، تكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد على فترات متقطعة.
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