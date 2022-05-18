بحضور رئيس الوزراء.. إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 غدا

جدة - نرمين السيد - يشهد الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، غدا الخميس، إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.





كانت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أكدت أن فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050 تتضمن جلسة نقاشية بمشاركة الوزراء الحاضرين، بالإضافة إلى ممثلى عن مجلس النواب واتحاد الصناعات والأمم المتحد. يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، تهدف إلى تحقيق نمو إقتصادى مستدام يقوم على خفض الانبعاثات فى القطاعات المختلفة، إضافة إلى تحسين قدرات التكيف والمواجهة لآثار التغيرات المناخية، كآلية لحماية الاقتصاد، وحوكمة المناخ، وإيجاد تعزيز تمويل المناخ والبنية التحتية، تعزيز البحث العلمى والتكنولوجيا ورفع الوعى لمواجهة تغير المناخ، وأن هناك حزمة أولى من المشروعات المقترحة، لتنفيذ أهداف الاستراتيجية سواء فى مجال التكيف والتخفيف والآثار الاجتماعية والإقتصادية لتغير المناخ، بعد موافقة المجلس الوطنى للتغيرات المناخية، ومنها برنامج الطاقة الجديدة والمتجددة متضمنا الهيدروجين الأخضر، مشيرة إلى أن القطاع الخاص له دور كبير فيه، وأيضا برنامج النقل، وبرنامج تخزين واحتجاز الكربون ونقله، وللتكيف هناك برامج مخصصة للزراعة والمحاصيل، وحماية المناطق الساحلية، وتحلية المياه بالطاقة المستدامة.

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