وزير الكهرباء يروج لمؤتمر COP27 فى المملكة المتحدة

جدة - نرمين السيد - توجه الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى المملكة المتحدة للمشاركة في البعثة التجارية التي تنظمها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال BEBA للترويج الى مؤتمر COP27 المقرر عقده بجمهورية مصر العربية خلال شهر نوفمبر المقبل.





وكذلك عقد اجتماعات مع بعض الشركات البريطانية لمناقشة سبل التعاون والاستثمار على أرض مصر وشرح وجهة نظر مجتمع الأعمال المدنى المصرى لدعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبريطانيا. وتتضمن الزيارة عدد من اللقاءات مع الشركات البريطانية لزيادة فرص التعاون في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة وأنظمة الطاقة منخفضة الكربون وخاصة مشروعات الهيدروجين الأخضر وبحث فرص الاستثمار في مجال نقل وتوزيع الكهرباء للقطاع الخاص. يأتى ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة المصرية بالاستعداد المكثف لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الامم المتحدة الاطارية لتغير المناخ COP27، وفى إطار حرص مصر على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى كل المجالات، وجذب وتشجيع الاستثمار على أرضها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في المشروعات المختلفة في قطاع الكهرباء.

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