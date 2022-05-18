حار نهارا مع نشاط للرياح.. الأرصاد تكشف الطقس المتوقع غدا الخميس

جدة - نرمين السيد - قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه من المتوقع أن يشهد غدا الخميس طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد.





وأوضحت الهيئة فى بيان عبر صفحتها بموقع فيسبوك، أنه من المتوقع أن يسود غدا طقس لطيف ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. وجاءت درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية وفق التالى: وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع غدا نشاط الرياح أحيانا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، فيما يسود طقس غائم جزئيا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية والشرقية ووسط سيناء.

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