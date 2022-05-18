القوى العاملة: 500 منحة تدريب فى السلامة والصحة المهنية لطلاب الجامعات

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، أن المركز القومى لدراسات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل التابع للوزارة، يهدف إلى تحقيق السياسة الوطنية الخاصة بالسلامة والصحة المهنية فى مصر بغرض الحفاظ على المقومات الصناعية، وحماية فئات العمال من التأثيرات الصحية الخطيرة الناجمة عن المخاطر المرتبطة بالعمل أو بيئته أو شروطه.





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