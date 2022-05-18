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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698530/المصريين-الأحرار-يشارك-بملتقى-التشاور-الصيني-والأحزاب-الأمين-العام-للحزب-تدعو-للقاءات-اقتصادية-وتعزيز-الاستثمارات-في-مصر

شارك حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بدعوة رسمية من الحزب الشيوعي الصيني الحاكم، فاعليات اللقاء الافتراضي الثاني لتشارك الحزب الشيوعي والأحزاب المصرية في بناء "الحزام والطريق"، وفق مبادرة وتنظيم دائرة العلاقات الخارجية للجنة المركزية بالحزب الصيني، ويستمر يومان عبر تطبيق لزوم.

دوت الخليج

«المصريين الأحرار» يشارك بملتقى التشاور الصيني والأحزاب الأمين العام للحزب تدعو للقاءات اقتصادية وتعزيز الاستثمارات في مصر

وحضرت الدكتورة هبة واصل الأمين العام، ورئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار، الجلسة الافتتاحية، وإلقاء كلمة رئيسية، ويشارك جلسة رجال الأعمال المصريين والصينيين غدا ممثلا عن رجال الأعمال الشباب المهندس نادر خليل رئيس مجلس إدارة شركة CEO The Hub Advertising، وذلك عقب نجاح الاجتماع الأول الذي عقد في ديسمبر 2020 وساهم بدور إيجابي على تعزيز الملاكمة بين مبادرة الحزام والطريق ورؤية مصر 2030.

وبدأت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار هبة واصل، بالترحيب للحضور الملتقى، ونقلت تحيات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل وكافة القيادات، لدائرة العلاقات الخارجية بالحزب الشيوعي الصيني وممثل الحضور في الجلسة السيد ليو واي نائب مدير عام إدارة غرب آسيا وشمال إفريقيا، والسيد تشو روي، مساعد وزير دائرة العلاقات الخارجية للحزب على التعاون المثمر ومناقشاتنا المستمرة حول بناء الحزام والطريق.

وقالت «واصل»، إن العلاقات التاريخية الجامعة بين مصر والصين تعد امتدادا وغرسا طبيعيا يمتد لأواصر الصلة بيننا قيادة وشعباً وأحزابا سياسية، ونسعد كثيرا للتعاون المشترك والتبادل المعرفي البناء والصداقة الراسخة عبر سنوات بين الحزب الشيوعي الصيني والمصريين الأحرار.

كما أشاد الأمين العام للمصريين الأحرار، بدور الشراكة التجارية المصرية الصينية والمستمرة على مدار ثماني سنوات بكثافة، ورغم كافة التحديات التي عاشها العالم إيذاء جائحة كورونا، ليضربا مثلا ونموذجاً فريدا يحتذى به حول العالم أجمع.

وأوضحت أن الأرقام تتحدث بشأن حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 19 مليار دولار بزيادة 37.3 %، فإن الاستثمارات الصينية في العام الماضي داخل كافة القطاعات المصرية المختلفة بلغت حوالي 223 مليون دولاراً، بزيادة الضعف تقريباً عن العام السابق، وشملت هذه الاستثمارات العمل في مشاريع في العاصمة الإدارية ومدينة العاشر من رمضان.

وأضافت، أن التعاون ساهم في منطقة قناة السويس في خلق أكثر من 40 ألف وظيفة في مصر، كما أن هناك تعاونا في مجال مكافحة تغير المناخ، لا سيما مع استضافة مصر لقمة المناخ كوب 27، وذلك من خلال تعزيز التعاون في مجال تطوير الطاقة النظيفة والمتجددة.

وأكدت أن حزب المصريين الأحرار يؤمن تماماً أن السياسة هي رفاهية الشعوب، وبالتالي لا يمكن فصل السياسة وأهدافها عن بقية الملفات الأخرى وبالأخص الاقتصاد كونهما وجهين لعملة واحدة. وعن رؤية الحزب قالت انهط استكمالا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات، خاصةً التنموية والاقتصادية والتجارية، والتي تتم بهدف تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الواعدة بمصر والتبادل بين البلدين في مختلف القطاعات متضمنة مجال التكنولوجية المتقدمة في عدد من القطاعات الاقتصادية المصرية.

دعا حزب المصريين الأحرار واللجنة الاقتصادية إلى مزيد من اللقاءات مع اللجنة الاقتصادية بالحزب الشيوعي الصيني للتباحث حول تعزيز التعاون القائم بين البلدين في عدد من المجالات من بينها أنشطة البحث العلمي ونقل التكنولوجيا المرتبطة بالصناعات الدوائية، والتقنيات الصناعية، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في عدد من الملفات الاقتصادية والاستثمارية مثال السيارات الكهربائية، لنقل وتبادل الخبرات الصينية المصرية كلا بما يخدم ملف التعاون بين البلدين، وجميعها يخدم بصورة أو أخرى طريق الحرير الدولي.

وأعربت «واصل» عن تطلعات الحزب مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري بين البلدين واستعراض المشروعات المشتركة في المجالات المختلفة وآليات وخطط التنفيذ بالإطار الزمني.

واستطردت، أن مبادرة الحزام والطريق تخدم العالم أجمع ويعظم دوره في أفريقيا من خلال الدولة المصرية بوابة القارة السمراء (الذهبية) والشرق الأوسط، وبخاصة نظرا لوجود المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزز تحقيق الأهداف المرجوة منهما، خاصةً من خلال المنطقة المصرية الصينية للتعاون الاقتصادي والتجاري، والتي تساهم في دفع جهود مصر لتوظيف الموقع الاستراتيجي الهام لمحور قناة السويس سعياً لأن يصبح مركزاً لوجستياً واقتصادياً عالمياً.

وفي الختام وجهت تحية واعتزاز المصريين الأحرار رئيساً وقيادات وأعضاء إلي القيادة السياسية الصينية والمصرية الذين رسخوا أواصر التعاون وتعزيز الشراكة الاستراتيجية البناءة، وجددت الدعوة للحزب الصيني إلى فتح مزيد من النقاشات واللقاءات والزيارات بشأن ملفات اقتصادية استثمارية متخصصة، بهدف خدمة البلدين مع الاحتفاظ بخصائص وطبيعة كل منهما.