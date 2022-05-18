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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698528/٠-٢٣طالب-يؤدون-امتحانات-القبول-ببرنامج-التعليم-المدمج-بجامعة-سوهاج

تفقد الدكتور مصطفي عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، اليوم الاربعاء، امتحانات القبول والمقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعة القاهرة وعددهم ٢٣٠ طالب، والتي عقدت بمقر الجامعة القديم، رافقه المحاسب أشرف القاضي أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل مدير المركز.

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وقال الدكتور مصطفي عبد الخالق، إن امتحانات القبول عقدت للطلاب الجدد تمهيدََا لقبولهم فى مختلف برامج التعليم المدمج، والتى تضم تخصص علوم الأعمال بكلية التجارة، وكذلك تخصصات النشر والحفظ الرقمي، اللغة الإنجليزية، علم النفس، الدراسات التاريخية، وعلم الاجتماع التطبيقي بكلية الآداب، بالإضافة إلى برنامج الدراسات العربية والإسلامية بكلية دار العلوم، وبرنامج الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة بكلية التربية، مضيفاً أن الامتحانات تمت تحت إشراف نخبة من الأساتذة بجامعة القاهرة. وأوضح الدكتور

اختبار القبول عبارة عن 48 سؤالاً فى مبادئ اللغة العربية

كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، أن اختبار القبول عبارة عن 48 سؤالاً فى مبادئ اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ومدة الاختبار ساعة واحدة ونظام الحل هو الاختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ بنظام البابل شيت.

إختبار القبول بنجاح بعد إعلان النتيجة

وأشار إلى أنه في حالة اجتياز المتقدم إختبار القبول بنجاح بعد إعلان النتيجة، لابد من الحضور إلى المركز لاستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم خلال فترة التسجيل المعلنة على الموقع الرسمى للمركز.