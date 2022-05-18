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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698527/إحالة-رئيس-لجنة-بامتحانات-الإعدادية-للتحقيق-ببنى-سويف

دوت الخليج

وأوضح عبد التواب إلى أنه اثناء متابعته الميدانية لعدد من اللجان، خلال زيارته"اليوم"لبعض المدارس التابعة لإدارة تعليم ببا،حيث تم ضبط تليفون محمول بحوزة طالب داخل إحدى اللجان، وتم على الفور استدعاء مدير الإدارة إلى اللجنة ، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال الطالب ، حيث تقرر إحالة الملاحظين ورئيس اللجنة للتحقيق بمعرفة للشؤون القانونية.

ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية

ونوه وكيل الوزارة عن ضرورة الالتزام بكافة التعليمات والقرارات الوزارية المنظمة للعملية الامتحانية، ومنع دخول التليفون المحمول أو دخول السيارات والدراجات النارية، مع التأكيد على توقيع الملاحظين والمراقبين على إداريات اللجنة قبل بدء الامتحان وتوفير كافة التيسيرات اللازمة والأجواء الملائمة لعقد الامتحانات دون معوقات، مع استمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية من تطهير وتعقيم المدارس ونظافة دورات المياه ومتابعة الحالة الصحية للطلاب بإجراء كشف الحرارة قبل دخول اللجان مع تواجد الزائرة الصحية بالمدرسة فترة أداء الطلاب الامتحان وذلك حفاظا على سلامة كافة عناصر المنظومة من الطلاب و المعلمين والإداريين القائمين على أعمال الامتحانات