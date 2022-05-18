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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698520/ضبط-لحوم-مجمدة-مجهولة-المصدر-في-حملات-تفتشية-بالشرقية

كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية ، بالتنسيق مع مدرية الطب البطري ، من الحملات الرقابية والتفتيشية على محلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم ، والمطاعم، وثلاجات الحفظ والمصانع، وسيارات بيع اللحوم لضبط الاسعار ، والتأكد من صحة المنتجات المعروضة ، ومراعاتها لكافة الشروط الصحية والبيئية ، والاشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن ، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

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و أوضح اللواء دكتور محمد متولي مدير مدرية الطب البطري بالشرقية ،أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية، بالإشتراك مع الجهات المعنية، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بالشرقية، وجهاز حماية المستهلك، قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك. وأضاف مدير مديرية الطب البيطرى، أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير محضرين مخالفة و ضبط 410 كجم لحوم أسماك مخالفة، ما بين 10 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و400 كجم لحوم مجمدة بدون بيانات و مجهولة المصدر وتم تحرير محاضر المخالفة.

غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين

مؤكدا على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظا على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للاستهلاك الآدمي.