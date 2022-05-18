انت الان تتابع تفاصيل خبر "رجل التسامح والإنسانية".. رشا السيد تهنىء محمد بن زايد بعد رئاسته الإمارات حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698515/رجل-التسامح-والإنسانية-رشا-السيد-تهنىء-محمد-بن-زايد-بعد-رئاسته-الإمارات

حرصت الفنانة رشا السيد على تهنئة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بعد توليه مقاليد الحكم لدولة الإمارات العربية المتحدة، ودعت المولى أن يوفقه في خدمة البلاد.

دوت الخليج يرصد تهنئة رشا السيد للشيخ محمد بن زايد آل نهيان

رشا السيد والشيخ محمد بن زايد

هنأت الفنانة رشا السيد، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على توليه رئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة في بيان لها، وقالت به: “خالص التهاني إلى محمد بن زايد رجل التسامح والإنسانية والسلام صاحب الرؤى الثاقبة والمستنيرة”.

كما نعت أيضًا الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان الذي وافته المنية يوم الجمعة الماضية، ومن جانبها جمعية المسرحيين قد رفعت باسمها وباسم مسرحيي وفناني الإمارات والمقيمين على أرضها، آيات التهاني وخالص التبريكات، إلى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بمناسبة انتخابه رئيساً للدولة.

وأوضحت جمعية المسرحيين في بيان لها: “انتخاب محمد بن زايد مثَّل أصوات أبناء الإمارات جميعاً، حينما اطمأنت القلوب واتفقت على محبة رجل واحد، هو خير من سيواصل المسيرة التاريخية للدولة والمضي بها قدماً في دروب مجدها وعزها ورفعتها وكرامتها”.

محمد بن زايد رئيس الإمارات

وجاء في بيان الجمعية أيضًا: “المشهد المسرحي الإماراتي يدرك تماماً بأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، هو رجل المرحلة، الذي كان ولا يزال أكبر الداعمين للحراك الفني في الإمارات، حينما آمن بأن الفنون أداة مهمة في بناء الإنسان والأوطان، ولدت في ظل رعايته لها وقبل انتخابه رئيساً للدولة، إنجازات ثقافية وفنية رفعت اسم الإمارات عالياً في المحافل العربية والدولية”.

واستكملت: “ونحن على إدراك بأن القادم سيكون أجمل بإذن الله للإمارات وأهلها وفي مختلف المجالات، بالحكم الراشد لسموه، والتي ستذهب الإمارات به نحو المئوية بوافر من الاقتدار والازدهار والقوة والفخر، فهو الأمين المأمون على الدولة بحاضرها ومستقبلها”.

اقرأ أيضًا

بعد نجاح الموسم الأول.. طرح البرومو التشويقي لـ مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني

يذكر أن الفنانة رشا السيد كانت قد شاركت ضمن الموسم الرمضاني الماضي لعام 2022 بمسلسلين وهما "الفنر" عبر شاشة قناة سما دبي ومسلسل "دبل كليك" وشاركها في بطولته كلا من عمر الملا والفنانة أمل محمد، ومن تأليف عماد وناس ومحمد حنش وحسين النجار، وإخراج أسامة الشرقي.