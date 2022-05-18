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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698514/جنايات-المحلة-المؤبد-لأب-وأبنه-أعتدوا-على-مزارع-بسبب-بناء-منزل

قضت محكمة جنايات المحلة الكبرى، بالسجن المؤبد للأب ونجله فى قضية الأعتداء على مزارع بالضرب باستخدام شوم وبلطة والتسبب له فى حدوث عاهه مستديمة، وإصابته بنزيف بالمخ وكسر فى الحوض والقدم، بقرية دمرو .

دوت الخليج

وتعود أحداث الواقعة، لتاريخ ٢٥ مايو لعام ٢٠٢١، عندما تلقى اللواء هانى عويس مدير أمن الغربية، اخطارا من مأمور قسم مركز المحلة الكبرى، بورود بلاغات من الأهالى بقيام " ع. ع " الأبن، و" ع. س " الأب بالاعتداء على مزارع يدعى " على عبد الغفور عبد الحليم " ٤٥ سنة والترصد له عقب خروجه من المسجد وضربه بالشوم والبلطجة، ما تسبب له فى حدوث كسور ونزيف .

شهود العيان

وانتقلت قوة من مباحث قسم مركز المحلة، الى محل البلاغ وتبين من خلال سؤال شهود العيان أن المتهمين عقب خروج المجنى عليه من المسجد أنهالوا عليه بالضرب بأستخدام شوم وبلطة، بسبب خلافات سابقة بينهم على بناء منزل على قطعة أرض مجاورة للمتهين بقرية دمرو.

مصاب بنزيف فى المخ

وتم نقل المجنى عليه الى المستشفى العام، لتلقى العلاج اللازم، وكشف التقرير الطبي أنه مصاب بنزيف فى المخ، وكسر فى الحوض والقدم اليسرى والكتف، ما تسبب فى حدوث عاهة مستديمة .

وبتقنين الاجراءات القى القبض على المتهمين، وبتوجيه التهم المنسوبة إليهم اعترفوا بها حميعا، وبناءا عليه قررت نيابة مركز المحلة حبسهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات والتجديد لهم ١٥ يوم .