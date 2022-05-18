هناء فاروق لـ دوت الخليج: الحوار الوطني فرصة حقيقة لإبداء الرأي والمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698510/هناء-فاروق-لـ-تحيا-مصر-الحوار-الوطني-فرصة-حقيقة-لإبداء-الرأي-والمشاركة-فى-بناء-الجمهورية-الجديدة

أشادت النائبة هناء فاروق، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوى السياسية والوطنية، لاجراء حوار وطني شامل لكل فئات وايدولوجيات المجتمع، مطالبة القوى السياسية المختلفة بتضافر جهودها لانجاح الحوار الوطني، مؤكدة أنه بمثابة فرصة حقيقة لإبداء الرأي والمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

وثمنت عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، للإفراج عن سجناء الرأي، مع توسيع دائرة عملها لتشمل الغارمين والغارمات، موضحة أن اللجنة وضعت ضوابطها، حيث تضمنت عدم العفو عن اي شخص استرك فى اعمال عنف أو تلوثت يده بالدماء أو انضم لجماعات ارهابية، لمنع تسرب اي عنصر ارهابي داخل قوائم العفو، حتي لا يشكل خطرا على المجتمع وأمن المواطنين.

وتابعت النائبة هناء فاروف، عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني سيكون له دور فى فتح ودراسة العديد من القضايا والمحاور، فضلا عن النظر لبعض التشريعات والقوانين ومن ثم عرضها على مجلس النواب للنطر فيها، مشددة على ضرورة تنفيذ ما يخرج به الحوارمن توصيات.

وأشادت هناء فاروق، بإسناد الرئيس السيسي إدارة الحوار الوطني، للأكاديمية الوطنية للتدريب، للإشراف على إدارة هذا الحوار الوطنى بحيادية تامة، لافتة إلى أن دور الاكاديمية يتمثل فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إتاحة الفرصة لوجود حوار وطنى جاد وفعال لكل القوى السياسية.