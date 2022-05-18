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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698509/بعد-اندلاع-اشتباكات-مسلحة-بطرابلس-ياسر-الهضيبي-ليبيا-على-أعتاب-فوضى-جديدة-تستوجب-من-الجميع-التدخل-لعقد-حوار-طارئ

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، أنه على أصحاب القرار في ليبيا أن يعوا جيدًا ما وصلت إليه بلادهم من استقرار وهدوء وأمن بعد سنوات عجاف من الدمار والخراب والتوتر وتفشي الإرهاب وأعمال العنف والاستفزاز بما يهدد أمن وسلامة الشعب الليبي، ومن ثمّ عليهم الحفاظ على هذه الحالة وتكون الخطوات محسوبة من أجل أمن الشعب الليبي.

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وأضاف الهضيبي: بشائر التوتر والاضطراب الذي أعقب دخول حكومة باشاغا المكلفة من مجلس النواب الليبي تؤكد أن ليبيا على أعتاب حالة جديدة من الفوضى، تستوجب من الجميع التدخل لعقد حوار طارئ وعاجل لحقن الدماء والحفاظ على الأمن والاستقرار ليس في ليبيا فقط وإنما في المنطقة العربية بأكملها.

حكومة باشاغا تعلن دخول طرابلس

وكانت الحكومة الليبية المعيّنة من البرلمان برئاسة فتحي باشاغا، أعلنت، دخولها إلى العاصمة طرابلس، مقر الحكومة المنافسة برئاسة عبد الحميد الدبيبة التي ترفض التخلي عن السلطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للحكومة الموازية، عن وصول رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشأغا، برفقة عدد من الوزراء إلى العاصمة طرابلس استعداداً لمباشرة أعمال حكومته منها، إلا أن رئيس مجلس الوزراء وعددًا من أعضاء الحكومة، غادروا العاصمة بعد وصولهم.

وقالت الحكومة، أن مغادرتها للعاصمة طرابلس، جاء حرصاً على أمن وسلامة المواطنين وحقنًا للدماء وإيفاءً بتعهدات الحكومة التي قطعتها أمام الشعب الليبي بخصوص سلمية مباشرة عملها من العاصمة.

مصر تناشد بضرورة الحفاظ على الهدوء في ليبيا

وكان قد صرَّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن مصر تتابع بقلق التطورات الجارية في طرابلس.

وأكد حافظ، على ضرورة الحوار بهدف الوصول إلى عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية، في ليبيا بالتزامن وبدون تأخير.