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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698535/الحكومة-تستثني-أسر-ضحايا-ومصابي-العمليات-الإرهابية-من-انطباق-شروط-الحصول-على-الوحدات-السكنية

برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي..

وافق مجلس الوزراء، في اجتماعه الوزاري بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدة قرارات وزارية.

دوت الخليج

اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة

ووافق المجلس في جلسته اليوم، على استثناء أسر ضحايا ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابي القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التي يتم بيعها لكل من مصابي وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم في كافة مناحي الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما في ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لهم بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديراً لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التي مر بها الوطن.

بدء استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافي لكلية الهندسة بجامعة الاسكندرية

كما وافق مجلس الوزراء، على السير في إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافي لكلية الهندسة، بجامعة الاسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب.

استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية لنادي الاتحاد السكندري

وشملت القرارات موافقة مجلس الوزراء على السير في إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية، لنادي الاتحاد السكندري، فرع سموحة، بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة.

تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة بحي الشرابية لإقامة مستشفى عليها

ووافق المجلس على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة، بحي الشرابية، لاحتياج المحافظة لاقامة مستشفى عليها، بنظام البدل، كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م2، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والتي كانت مخصصة لصالح محافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول.