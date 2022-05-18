تعيين بسام راضي سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة إيطاليا

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698529/تعيين-بسام-راضي-سفيرا-فوق-العادة-مفوضا-لدى-حكومة-إيطاليا

أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدة قرارات جمهورية جديدة بتعيين عدد من السفراء بديوان عام وزارة الخارجية، وتعيين سفراء جدد في عدد من الدول، فضلًا عن تعيين عدد من السفراء كقنصل عام.

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السفير بسام راضي

وضمت تلك القرارات تعيين السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة إيطاليا، وغير مقيم لدى جمهورية سان مارينو، والسفير عاصم محمد حنفي محمود، سفيرًا فوق العادة مفوضًا لدى حكومة الصين وغير مقيم لدى منغوليا.

كما أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا رقم 197 لسنة ،2022 بمد خدمة السفير من الفئة الممتازة أحمد فاروق محمد توفيق لمدة عام، باعتبارًا من 3 يناير 2023.