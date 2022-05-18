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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698503/الآن-مهرجان-الطبول-الدولي-2022-أماكن-الفعاليات-والفرق-المشاركة

أثار خبر إقامة المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، حماس محبيهم من رواد السوشيال ميديا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عمت فرحة عارمة بين جميع الفئات خاصة بعد قرار عودة مهرجان الطبول إلى شارع المعز، بعد توقفه لمدة سنتين.

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مهرجان الطبول الدولي 2022 في مصر

ويعود مهرجان الطبول الدولي في دورته التاسعة، ليحيي شوارع القاهرة بأنغامه ودقاته من مختلف الثقافات واللغات، بمشاركة 43 فرقة للفنون الشعبية من 18 دولة، جاءوا لنشر السلام بدقات طبولهم تحت شعار «حوار الطبول من أجل السلام»، لتشهد محافظة القاهرة على مدار أسبوع من السبت 21 مايو 2022 حتى السبت 28 من ذات الشهر، حالة فنية تراثية خاصة من الإيقاعات والموسيقى الفلكورية لمختلف البلدان.

الفرق المشاركة في مهرجان الطبول الدولي 2022 في مصر

وأوضح الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس مهرجان الطبول الدولي، أن المهرجان سيقام بمشاركة كبيرة من الثقافات والفرق المختلفة من: «فلسطين - تونس - الأردن - السودان - جنوب السودان - بنجلاديش - إسبانيا - الفلبين - المكسيك - أذربيجان - الهند- إندونيسيا - باكستان - الكونغو برازفيل - كوريا الجنوبية - الصين».

كما يشارك بمهرجان الطبول الدولي عدد كبير من مختلف الفرق المصرية بوزارة الثقافة ووزارة الشباب والرياضة، كذلك الفرق المستقلة بمختلف المحافظات من السويس وبورسعيد والإسكندرية وسيناء، كذلك مشاركة فرقة رضا والفرقة القومية للفنون الشعبية.

أماكن مهرجان الطبول الدولي 2022

وينطلق مهرجان الطبول الدولي بعدة مواقع تراثية على مستوى محافظة القاهرة، منها «قلعة صلاح الدين الأيوبي - مسرح قبة الغوري- قصر الأمير طاز - مركز الطفل للحضارة والإبداع - ساحة مسرح الهناجر بدار الأوبرا».

مهرجان الطبول الدولي يعود إلى شارع المعز

ويعود مهرجان الطبول مرة أخرى إلى شارع المعز لدين الله الفاطمي بمنطقة الحسين في ثان أيام مهرجان الطبول بعد توقف عامين، لتشارك جميع الفرق في كرنفالًا فنيًا ضخمًا ليشعل حماس المتواجدين على مدار اليوم بأكمله.

الفنانون المشاركون في مهرجان الطبول الدولي

أوضح رئيس مهرجان الطبول الدولي، أن تم اختيار دولة تونس لتكون ضيف شرف المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، والدكتورة نجلاء الأهواني وزيرة التعاون الددولي الأسبق رئيسًا شرفيًا لمهرجان الطبول.

كما يتم تكريم عددًا من الفنانين الذي لعبوا دورًا بارزُا في الحفاظ على التراث الفني لبلادهم، منهم وعازف الربابة الأردني الأشهر الراحل عبده موسى صالح، فنان «الفلامنكو الإسباني» الراحل باكو دي لوسيا، المؤلف الموسيقي وعازف الطبلة الهندي الشهير الفنان ذاكر حسين.

كما تقرر تكريم جامعة كوريا الوطنية للتراث الثقافي بكوريا الجنوبية، لدورها المتميز في المحافظة على التراث وتخريج كوادر أكاديمية مؤهلة للتعامل مع التراث الثقافي للإنسانية، وجمعية أصدقاء فنان الشعب سيد درويش من مصر، لدورها في حفظ التراث الثري لأبرز المجددين في الموسيقى المصرية في القرن العشرين.