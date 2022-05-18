نواب البرلمان لـ دوت الخليج: اجراء الحوار الوطني فرصة حقيقة لإبداء الرأي والمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة و ليس لإدارة أزمة

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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698525/نواب-البرلمان-لـ-تحيا-مصر-اجراء-الحوار-الوطني-فرصة-حقيقة-لإبداء-الرأي-والمشاركة-فى-بناء-الجمهورية-الجديدة-و-ليس-لإدارة-أزمة

أشاد بعض أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، القوى السياسية والوطنية، لاجراء حوار وطني شامل لكل فئات وايدولوجيات المجتمع، مشددسن على القوى السياسية المختلفة لتضافر جهودها لانجاح الحوار الوطني، مؤكدين أنه بمثابة فرصة حقيقة لإبداء الرأي والمشاركة فى بناء الجمهورية الجديدة.

دوت الخليج

نواب البرلمان يشيدون لـ دوت الخليج بدعوة الرئيس السيسي لاجراء الحوار الوطني

وثمنت النائبة هناء فاروق، عضو لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، للإفراج عن سجناء الرأي، مع توسيع دائرة عملها لتشمل الغارمين والغارمات، موضحة أن اللجنة وضعت ضوابطها، حيث تضمنت عدم العفو عن اي شخص استرك فى اعمال عنف أو تلوثت يده بالدماء أو انضم لجماعات ارهابية، لمنع تسرب اي عنصر ارهابي داخل قوائم العفو، حتي لا يشكل خطرا على المجتمع وأمن المواطنين.

وتابعت فاروق، أن الحوار الوطني سيكون له دور فى فتح ودراسة العديد من القضايا والمحاور، فضلا عن النظر لبعض التشريعات والقوانين ومن ثم عرضها على مجلس النواب للنطر فيها، مشددة على ضرورة تنفيذ ما يخرج به الحوارمن توصيات.

وأشادت عضو مجلس النواب، بإسناد الرئيس السيسي إدارة الحوار الوطني، للأكاديمية الوطنية للتدريب، للإشراف على إدارة هذا الحوار بحيادية تامة، لافتة إلى أن دور الاكاديمية يتمثل فى التنسيق بين الفئات المختلفة المشاركة بالحوار دون التدخل فى مضمون أو محتوى ما يتم مناقشته، من أجل إتاحة الفرصة لوجود حوار وطنى جاد لكل القوى السياسية.

النائب محمود القط لـ دوت الخليج: الحوار الوطني استكمال لبناء الجمهورية الجديدة و ليس لإدارة أزمة

أشاد النائب محمود القط، أمين سر لجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل افطار الأسرة المصرية، لإجراء حوار وطني شامل يضم كل الفئات والقوى السياسية المصرية، أن الحوار الوطني يأتي استكمالا لبناء الجمهورية الجديدة و ليس لإدارة أزمة.

وقال أمين سرلجنة السياحة والآثار والثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، أن الحوار الوطني أحد أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، مضيفا” أتعجب من إثارة بعض القلائل ان الدولة أطلقت هذا الحوار لأنها في ازمة و أغفلوا ان على مدار أنظمة سياسية سابقة كان غالبا إدارة الأزمات بزيادة القبضة الأمنية و كان لديهم مبرراتهم لذلك”.

وأوضح النائب محمود القط، أن مصر لديها استراتيجية واضحة لإجراء حوار وطني شامل، مشيرا إلى أن الدليل أنه برغم الأزمة فإن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى البنية التحتية، إضافة إلى المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس فى عام 2016، مازالت مستمرة، مشددا على ضرورة التعامل مع الحوار الوطني في سياقه الصحيح و ألا ننشغل بمن يريد أن يخرجه من الهدف الأسمى و هو المشاركة الشعبية في بناء و تقدم الجمهورية الجديدة.

وثمن عضو مجلس النواب، أن دعوة القيادة السياسية لاجراء حوار وطني شامل كل أطراف القوى السياسية فى المجتمع، يشعر الجميع أنه مشارك في البناء و ليس هناك إقصاء لأحد، مطالبا بوجود آليات و أدوات يتحقق بها مشاركة أكبر قدر من المصريين في بناء مستقبلهم .