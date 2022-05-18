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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:54 مساءً - محمد السيد - /698533/عميلة-بنك-المصرف-المتحد-تنتقد-نقوا-الموظفين

انتقدت عميلة في بنك المصرف المتحد أداء المصرف والخدمات المتقدمة، مشيرة بشكل خاص موظفي بنك المصرف المتحد في فرع بورسعيد، ويرصد دوت الخليج شكوي عميلة بنك المصرف المتحد والآراء حوله.

شكاوي عملاء بنك المصرف المتحد قالت عملية بنك المصرف المتحد في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، : "ياريت بنك المصرف المتحد ينقوا مواظفين بتفهم، شويه فرع بورسعيد علشان انا روحت هناك وحسيت". وأضافت :"وقعت مع شالت نصبين بعد ما اخد الفلوس بيقولي مفيش ايصال وبقي يتعامل مع عموله تانين انا أسوأ ساعة حياتي".

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