القوى العاملة : صرف 5 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة وتعيين 645...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:29 مساءً - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوي العاملة بمحافظة المنيا بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 4892 عاملاً غير منتظم بإجمالى 4 ملايين و 892 ألف جنيه، فضلا صرف 19 منحة مولود جديد لهذه الفئة بإجمالي 38 ألف جنيه ، و 4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه ، و13 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولي بمبلغ 26 ألف جنيه ، وتقديم الرعاية الصحية ( علاج - عمليات جراحية صغرى ) لـ 13 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالي 33 ألفاً و 592 جنيها .

وقال الوزير: إن المديرية قامت بتعيين 114 شاباً بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري ، منهم 2 " قادرون باختلاف" ، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 736 شاباً .

وقال وليد الإمام مدير المديرية - في تقريره الشهري للوزير- : إن المديرية قامت في مجال التدريب المهني ، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية ، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة ، كما قامت باستخراج 552 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة ، ومنح ترخيص عمل لأجنبي .

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 458 منشأة ، فضلا عن القيام بـ 3 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 118 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 20 غلق إداري ، وعقد 14 ندوة توعية ( إعرف - إحمي نفسك ) ، فضلاً عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية .

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي، فقد قامت المديرية بالتفتيش على 1119 منشأة دورى وحملات يعمل بها 1938 عاملاً ، وأسفر عن تحرير 59 محضراً ، وعمل 2 ندوة توعية ، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية ، 45 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء ، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد ، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالي ، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة .