التربية والتعليم: 99.9 % من طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون امتحان مادة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 01:29 مساءً - أدى 571 ألفًا و248 طالب/طالبة بالصف الأول الثانوي، اليوم، امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، في رابع أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2021/2022 والتي تستمر حتي يوم الأربعاء 25 مايو 2022.

وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الأولى (في الفترة الصباحية) 99.99%، حيث حضر اليوم الامتحان 571 ألفًا و301 طالب/طالبة، من إجمالي مستهدف 573 ألفًا و461 طالب/طالبة على مستوى الجمهورية، وتغيب عن أداء الامتحان 2160 طالب/طالبة.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس الغير مجهزة يلحق طلابها علي المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي الامتحان في مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، بينما يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 الامتحان في مادتي الفيزياء والفلسفة والمنطق حسب الجدول المعلن سابقًا.