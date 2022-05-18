%99.9 من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن 571 ألفا و248 طالبا وطالبة، بالصف الأول الثانوى، أدوا امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، اليوم الأربعاء، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية، فى رابع أيام امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021 - 2022، والتى تستمر حتى يوم الأربعاء الموافق 25 مايو 2022.





وبحسب بيان صحفى، حضر الامتحان 571 ألفا و301 طالبا وطالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفا و461 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما تغيب 2160 طالبا وطالبة.

وأشار البيان إلى أن نسبة الطلاب الذين تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا 99.9% من إجمالى الحضور.

وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.

جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى، الامتحان فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 الامتحان فى مادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق حسب الجدول المعلن سابقا.