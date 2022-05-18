%99.9 من طلاب أولى ثانوى أدوا امتحان اللغة الأجنبية الأولى إلكترونيا

وبحسب بيان صحفى، حضر الامتحان 571 ألفا و301 طالبا وطالبة، من إجمالى مستهدف 573 ألفا و461 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، بينما تغيب 2160 طالبا وطالبة.
وأشار البيان إلى أن نسبة الطلاب الذين تمكنوا من أداء الامتحان إلكترونيا 99.9% من إجمالى الحضور.
وتعقد الامتحانات بالمدارس الرسمية والخاصة المجهزة خلال الفترة الصباحية، وبالنسبة للمدارس غير المجهزة يلحق طلابها على المدارس المجهزة ويعقد الامتحان خلال الفترة المسائية.
جدير بالذكر أن يوم الخميس الموافق 19 مايو 2022 يؤدى طلاب الصف الثانى الثانوى، الامتحان فى مادة الجبر والتفاضل وحساب المثلثات، بينما يؤدى طلاب الصف الأول الثانوى يوم السبت الموافق 21 مايو 2022 الامتحان فى مادتى الفيزياء والفلسفة والمنطق حسب الجدول المعلن سابقا.
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