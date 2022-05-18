النائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية: نسعى لتعزيز التعاون مع مصر 

جدة - نرمين السيد - التقى الدكتور بدر عبد العاطى، سفير جمهورية مصر العربية لدى الاتحاد الأوروبى، بالنائب الأول لرئيسة المفوضية الأوروبية المسؤول الأول عن ملف التحول الأخضر وتغير المناخ "فرانس تيمرمانس".





بحضور نائب رئيس البعثة ومسؤول الملف بالبعثة، حيث تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين فى مجال الطاقة، والتحول الأخضر، وذلك فى إطار التحضير الموضوعى واللوجيستى للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 فى نوفمبر المقبل.

تناول اللقاء استعراض نتائج زيارة "تيمرمانس" إلى القاهرة فى إبريل الماضى، ولقائه بوزير الخارجية سامح شكرى الرئيس المُعين للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، حيث أكد "تيمرمانس" على سعى الاتحاد الأوروبى لتعزيز التعاون مع مصر فى مجال الطاقة التقليدية والمتجددة، والنظيفة، فى ضوء الإمكانيات المصرية الكبيرة فى مجال الغاز الطبيعى، لاسيما الغاز المسال LNG، والربط الكهربائى بين مصر والاتحاد الأوروبى لاستغلال فائض الكهرباء فى مصر، إضافة إلى الفرص الكبيرة فى مجال التحول الأخضر، وخاصة فى مجال الهيدروجين الأخضر.

كما تطرق الاجتماع إلى كيفية تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبى من أجل دعم مصر فى رئاستها لمؤتمر الأطراف المقبل COP27، وبما يُساهم فى نجاحه من أجل دعم كافة الدول فى مواجهة التحديات الخطيرة لظاهرة تغير المناخ، وتوفير التمويل اللازم لمساعدة الدول النامية فى خفض الانبعاثات واتخاذ إجراءات التكيُف مع تغير المناخ.