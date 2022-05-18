230 طالبا يؤدون امتحانات القبول ببرنامج التعليم المدمج بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - تفقد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، امتحانات القبول والمقابلة الشخصية للمتقدمين للالتحاق ببرامج التعليم المدمج، بالشراكة مع جامعة القاهرة وعددهم 230 طالبا، والتى عقدت بمقر الجامعة القديم، وصاحبه المحاسب أشرف القاضى أمين عام الجامعة، والدكتور كمال سيد خليل مدير المركز.





وقال الدكتور مصطفى عبد الخالق، إن امتحانات القبول عقدت للطلاب الجدد تمهيدا لقبولهم فى مختلف برامج التعليم المدمج، والتى تضم تخصص علوم الأعمال بكلية التجارة، وكذلك تخصصات النشر والحفظ الرقمى، اللغة الإنجليزية، علم النفس، الدراسات التاريخية، وعلم الاجتماع التطبيقى بكلية الآداب، بالإضافة إلى برنامج الدراسات العربية والإسلامية بكلية دار العلوم، وبرنامج الطفولة المبكرة، والتربية الخاصة بكلية التربية، مضيفا أن الامتحانات تمت تحت إشراف نخبة من الأساتذة بجامعة القاهرة. وأوضح الدكتور كمال سيد خليل مدير مركز التعليم المدمج، أن اختبار القبول عبارة عن 48 سؤالا فى مبادئ اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلى، ومدة الاختبار ساعة واحدة ونظام الحل هو الاختيار من متعدد وأسئلة صح وخطأ بنظام البابل شيت، مشيرا إلى أنه فى حالة اجتياز المتقدم إختبار القبول بنجاح بعد إعلان النتيجة، لابد من الحضور إلى المركز لاستكمال إجراءات التقديم وسداد الرسوم خلال فترة التسجيل المعلنة على الموقع الرسمى للمركز.

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