صرف 5 ملايين جنيه للعمالة غير المنتظمة.. وتعيين 645 شابا بالمنيا

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان عن قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة المنيا بصرف منحة عيد العمال والفطر المبارك لـ 4892 عاملا غير منتظم بإجمالى 4 ملايين و892 ألف جنيه.





كما أعلن صرف 19 منحة مولود جديد لهذه الفئة بإجمالى 38 ألف جنيه، و4 منح زواج بـ 12 ألف جنيه، و13 منحة وفاة أقارب من الدرجة الأولى بمبلغ 26 ألف جنيه، وتقديم الرعاية الصحية "علاج - عمليات جراحية صغرى" لـ13 عامل من المسجلين بالإدارة بإجمالى 33 ألفا و592 جنيها.

وقال الوزير، إن المديرية عيّنت 114 شابا بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى، منهم 2 "قادرون باختلاف"، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" لمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وذلك من بين راغبى العمل المسجلين بهذه المكاتب وعددهم 736 شابا.

وقال وليد الإمام مدير المديرية، فى تقريره الشهرى للوزير، إن المديرية قامت فى مجال التدريب المهنى، بتقييم 11 دورة تدريبية بمراكز التدريب المهنى التابعة للمديرية والمواقع الخارجية، ووحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرى المحافظة، كما استخرجت 552 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة حرفة، ومنح ترخيص عمل لأجنبى.

وفى مجال السلامة والصحة المهنية، شنت المديرية حملات تفتيش على 458 منشأة، فضلا عن القيام بـ3 حملات تفتيشية، وأسفر عن تحرير 118 محضرا للمنشآت المخالفة، وعمل 20 غلق إدارى، وعقد 14 ندوة توعية اعرف - احمى نفسك)، فضلا عن بحث 38 شكوى من خلال المكاتب التابعة للمديرية.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالى، فقد شنت المديرية حملات التفتيش على 1119 منشأة دورى وحملات يعمل بها 1938 عاملا، وأسفر عن تحرير 59 محضرا، وعمل 2 ندوة توعية، كما تلقت المديرية 85 شكوى عمالية، 45 شكوى منها تعذرت تسويتها وإحالتها للقضاء، و40 شكوى أخرى ما زالت تحت البحث.

أما عن متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من إنتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت المديرية من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، بالتفتيش على ومتابعة 190 منشأة.