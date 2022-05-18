سفير مصر فى دار السلام يبحث مع وزيرة خارجية تنزانيا تعزيز التعاون المشترك

جدة - نرمين السيد - وتم خلال اللقاء بحث أطر العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا وسبل تعزيزها وتطويرها فى مختلف المجالات، لاسيما فى ضوء نتائج الزيارة الهامة والناجحة التى قامت بها الرئيسة التنزانية سامية حسن للقاهرة فى نوفمبر 2021، فضلا عن تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأكد السفير المصرى خلال اللقاء حرص مصر على تطوير وتعزيز العلاقات مع تنزانيا والارتقاء بها إلى آفاق أرحب وأوسع وبما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين، إضافة إلى استمرارية الجهود الرامية لدعم ومساندة الأشقاء التنزانيين فى مختلف المجالات ذات الأولوية، وبما يخدم جهود البلدين الشقيقين الهادفة لتحقيق السلم والأمن والتنمية المستدامة، ويعزز من العلاقات السياسية والاقتصادية والاستثمارية والتجارية بينهما.

كما استعرض السفير المصرى خلال اللقاء المشروعات المصرية فى تنزانيا سواء التنموية أو الاستثمارية وموقف التعاون الفنى والتقنى، مؤكدا حرص مصر على دعم الجهود التنموية للحكومة التنزانية، واهتمام الحكومة المصرية بدعم توجه الشركات ورجال الأعمال المصريين للاستثمار فى تنزانيا فى العديد من القطاعات ذات الأهمية للجانب التنزانى، وفى مقدمتها الزراعة والتصنيع الغذائى والثروة الحيوانية والسمكية والأدوية وتطوير البنية الأساسية والسياحة والصناعة والتعدين والطاقة.

كما تناول السفير المصرى، بشكل مفصل، التحضيرات الجارية لرئاسة مصر المقبلة للدورة الـ27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ 27 COP، والذى سيعقد بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم، وأولويات الرئاسة المصرية فى المؤتمر، وذلك فى ضوء ما توليه مصر من اهتمام بموضوعات البيئة والتغير المناخى والتنمية المستدامة.

ومن جانبها، أكدت وزيرة الخارجية التنزانية خلال اللقاء حرص بلادها على دفع علاقاتها مع مصر فى مختلف المجالات، وتطلعها للبناء على ما تحقق من تطور فى علاقات البلدين، واستكشاف مجالات وأطر جديدة للتعاون بينهما، مثمنة كذلك دور مصر الهام على الصعيد الاقتصادى والتجارى والاستثمارى فى بلادها، والذى يعكس رغبة مصر فى دعم جهود تنزانيا التنموية.