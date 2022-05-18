سكن أسر ضحايا ومصابى الإرهاب.. 10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء

جدة - نرمين السيد - وإلى نص القرارات:

1.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، بحيث تسرى أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، وكذا العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التى تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحفية القومية.

ونص مشروع القرار على أن تطلق مدد الإعارات والإجازات الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لضوابط خاصة تضمنت أن تتم الموافقة على الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقاً لأحكام هذا القرار، لمدة عام كامل، مالم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل، ويتم التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة المشار إليهما، سنوياً، بناء على طلب يقدم من الموظف - العامل، قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد، حيث يجوز فى هذه الحالة أن ينيب الموظف - العامل أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، أو غيرهم بموجب توكيل خاص.

كما نص مشروع القرار على أنه يتعين على السلطة المختصة، الموافقة على الطلب المُقدم من الموظف - العامل، المخاطب بأحكام هذا القرار، بغية الحصول على إعارة أو إجازة خاصة بدون أجر للعمل بالخارج، أو تجديدهما، فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً، من تاريخ تقديمه، مالم يكن محالاً للمحاكمة التأديبية أو الجنائية، أو فى حالة وجود التزامات مالية لجهة عمله تجاهه ما لم يقم بسدادها.

ونص مشروع القرار أيضاً على أنه يُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة بدون أجر للعمل بالخارج، سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.

وتضمن مشروع القرار الإشارة إلى أن أحكامه تسرى لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ولا تسرى أحكامه على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسى والقنصلى، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، حيث يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.

2.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص مساحة 67.85 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة الطود، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها فى إقامة محطة معالجة صرف صحى، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى.

3.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على تخصيص مساحة 7670.95 فدان، من الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من أجل استخدامها فى إقامة مجتمع عمرانى جديد، باسم "مدينة إسنا الجديدة"، لاستيعاب الزيادة السكانية وخدمة أهالى المحافظة.

4.وافق مجلس الوزراء على استثناء أسر ضحايا ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من المدنيين، من انطباق شروط الحصول على الوحدات السكنية، أسوة بأسر شهداء ومصابى القوات المسلحة والشرطة، وبذات قواعد التسعير للوحدات السكنية التى يتم بيعها لكل من مصابى وأسر شهداء الجيش والشرطة والثورة، وذلك من منطلق اهتمام الدولة بتوفير أوجه الرعاية والدعم فى كافة مناحى الحياة لهذه الفئات ذات الخصوصية، بما فى ذلك توفير فرص الحصول على وحدات سكنية لهم بمشروعات الدولة أو المدعمة منها، تقديراً لتضحياتهم خلال اللحظات الفارقة التى مر بها الوطن.

5.وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات استصدار التراخيص اللازمة للمبنى الإضافى لكلية الهندسة، بجامعة الإسكندرية، حتى يتم الوفاء بالأماكن اللازمة للعملية التعليمية واستيعاب أعداد الطلاب.

6.وافق مجلس الوزراء على السير فى إجراءات استصدار تراخيص البناء اللازمة لمشروع تنفيذ المرحلة الثانية، لنادى الاتحاد السكندرى، فرع سموحة، بمحافظة الإسكندرية، بهدف تطوير البنية الأساسية للمنشآت الرياضية والأندية، لتطوير الأداء بأفضل صورة حضارية، تتفق وأسلوب العصر، وتأهيل البنية الأساسية والمنشآت بصفة دائمة.

7.وافق مجلس الوزراء على تعديل قرار مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلسته رقم 120 بتاريخ 15 يوليو 2018، بحيث يتم تخصيص قطعة أرض لمحافظة القاهرة، بحى الشرابية، لاحتياج المحافظة لإقامة مستشفى عليها، بنظام البدل، كقطعة أرض بديلة عن القطعة رقم 33 بمساحة 10 آلاف م2، بمنطقة المجازر، بمدينة العاشر من رمضان، والتى كانت مخصصة لصالح محافظة القاهرة، بنظام نقل الأصول.

8.وافق مجلس الوزراء على اعتماد نتيجة دراسة وزارة المالية، بشأن طلب محافظة سوهاج التصرف بالبيع، فى قطعة أرض مساحتها 2200 م2، كائنة بحى الكوثر بالمحافظة لصالح جمعية رعاية الطلبة بسوهاج، لإنشاء مدارس خاصة عليها، بالتعاون مع القطاع الخاص، لخدمة أهداف العملية التعليمية لأبناء المحافظة.

9.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق منحة التعاون الفنى المقدمة من البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، لتمويل مشروع مترو الإسكندرية/أبو قير، بمبلغ 600 ألف يورو، والموقع بين مصر والبنك.

ويهدف المشروع إلى تطوير خط سكة حديد أبو قير القائم الذى يربط وسط مدينة الإسكندرية بمنطقة أبو قير شمال شرق المحافظة، وتزويده بالكهرباء، ليصبح نظام مترو يعمل بكفاءة عالية.

ويتكون المشروع من أعمال البنية التحتية، لتطوير الخط، وتزويده بالكهرباء، وأنظمة السكة الحديد ذات الصلة، بما فى ذلك تطوير أنظمة الإشارات والاتصالات، وأنظمة التحكم المركزية، والمعدات المتحركة التى سيتم تشغيلها على خط المترو الجديد، وكذا الإشراف على الإنشاءات وأعمال تجهيز الموقع.

10.وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق التمويل الموقع بين جمهورية مصر العربية، ممثلة فى وزارة التعاون الدولى، وبنك التنمية الإفريقى، بمبلغ 83 مليون يورو، للمساهمة فى المرحلة الثانية من برنامج دعم الكهرباء والنمو الأخضر.

ويهدف البرنامج إلى العمل على تحقيق الاستدامة المالية وحوكمة قطاع الكهرباء، عبر تعزيز قطاع كهرباء مُستدام، وتنافسى، ومتنوع، لضمان أمن إمدادات الطاقة، مع الترويج للطاقة المتجددة، ذلك إلى جانب تعزيز الطاقة الخضراء وكفاءة الطاقة، والسعى للتخفيف من أثر تغير المناخ، ودعم النمو الأخضر، فضلاً عن تحقيق مشاركة أقوى للقطاع الخاص من أجل تقديم خدمات أفضل.