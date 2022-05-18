مصر تستعرض رؤيتها للتنمية المستدامة أمام منتدى «التشيك - إفريقيا» 

جدة - نرمين السيد - شارك وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، فى منتدى «التشيك - إفريقيا» الذى تستمر فعالياته لمدة 3 أيام فى العاصمة الشيكية «براغ».





بدأ القائم بأعمال وزير الصحة، كلمته أمام منتدى "التشيك - إفريقيا" بتوجيه الشكر لرئيس الوزراء وحكومة دولة التشيك على دعوة مصر للمشاركة فى هذا المنتدى الذى يؤكد مدى أهمية تعزيز البنية التحتية السليمة للرعاية الصحية.

واستعرض أمام المنتدى نبذة عن الرعاية الصحية فى مصر، ورؤيتها لأهداف التنمية المستدامة 2030، مؤكدا أن هدف التغطية الصحية الشاملة يمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، سعيا إلى تحقيق مبدأ الصحة للجميع من خلال تحقيق التغطية الشاملة، مشيرًا إلى العمل المستمر فى استكمال تطبيق مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2018 على 3 مراحل، وجارى العمل على استكمال المرحلة الأولى التى تستهدف 6 محافظات.

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير لفت فى كلمته إلى أهمية دعم النظام الصحى بدول القارة الإفريقية من خلال وضع استراتيجيات محددة من شأنها توفير المستلزمات والأدوات والأجهزة الطبية، علاوة على بناء المنشآت الصحية وفقا لمستويات الجودة العالمية، مؤكدا على ضرورة تبادل الخبرات والأبحاث العالمية لنقل الخبرات العلمية بين الدول وبعضها.

ولفت عبدالغفار إلى تأكيد الوزير على ضرورة تحقيق التعاون والتكامل بين قطاعات الرعاية الصحية بمختلف دول العالم، بهدف خلق نظم صحية متطورة تساهم فى الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية.

ونوه الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أنه من المقرر أن يجرى الوزير عدة لقاءات مع الجهات المعنية بملف الصحة بدولة التشيك، لبحث التعاون فى مجال البحث العلمى، وتبادل الخبرات، والتحديات الحالية، وكيفية مساهمة الجمهورية التشيكية فى التعاون مع الدول الأفريقية الممثلة فى المنتدى، والتداعيات الإقليمية للتحديات الحالية، وأهم الخصائص والمستجدات فى المجال الصحى، مع الاطلاع على ما وصلت إليه الصناعات التشيكية فى المجال الطبى.