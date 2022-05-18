التغيرات المناخية ودور الشباب فى التكيف معها.. ندوة بـ«آداب حلوان» (صور)

جدة - نرمين السيد - نظمت كلية الآداب جامعة حلوان لقاء عن "التغيرات المناخية ودور الشباب فى التكيف معها"، وذلك تحت رعاية الدكتور ممدوح مهدى القائم بعمل رئيس الجامعة الدكتورة مها حسنى عميد كلية الآداب.





وتضمن اللقاء الحديث عن مفهوم التغير المناخى، كيف تواجه الدول التغيرات المناخية، المؤتمرات ذات الصلة، بنود التنمية المستدامة، تعزيز حوكمة وإدارة العمل فى مجال التغيرات المناخية.



وتم تعريف ظـاهرة التغيـر المنـاخى بأنهـا اخـتلال فـى الظـروف المناخيـة المعتـادة كـالحرارة وأنمـاط الريـاح والتساقط بأنواعه التـى تميز كل منطقة علـى سطح الأرض، ويؤدى هذا الاختلال فى الظروف المناخية على المدى الطويل إلـى تـأثيرات هائلـة على الأنظمة الحيوية الطبيعية، كما ستؤدى ارتفاع درجات الحرارة إلى تغير فى أنواع الطقس كأنماط الرياح وكمية التساقط بأنواعه، بالإضافة إلى حدوث عدة أحداث مناخية غير محتملة؛ تؤدى إلـى عواقـب بيئيـة واجتماعيـة واقتصادية واسعة التأثير لا يمكن توقعها أو السيطرة عليها.



كما تم عرض مخاطر التغيرات المناخية التى تؤدى الى اختلال النظام الحيوى للكرة الأرضية بوجه عام، زيادة متوسط درجة حرارة الغلاف الجوى، ذوبان القطبين (ارتفاع مستوى أسطح البحار والمحيطات) غرق الدول الجزرية والدلتاوات، والتأثير السلبى على مخزون المياه الجوفية القريبة من السواحل وجودة الأراضى، وتأثر السياحة والتجارة والموانئ بالمناطق الساحلية، اختلال أنماط الأمطار (نوبات من الفيضان والجفاف)، التأثير السلبى على إنتاجية الأراضى الزراعية وزيادة احتياجاتها المائية، وحدوث تحول فى توقيتات الدورات الزراعية مما سيترتب عليه حدوث تغيير فى أنظمة إنتاج المحاصيل، التأثير السلبى على الصحة العامة وانتقال الأمراض الوبائية التأثير السلبى على الثروة السمكية.



وقد تم عرض آليات وسبل مواجهة التغيير المناخى من خلال تعزيـز الاسـتخدام الآمـن لوسـائل النقـل العـام واسـتخدام الـدراجات الهوائيـة أو المشـى، بدلا من اسـتخدام المركبـات الخاصة بحيث يمكن أن يحد من انبعاثات ثانى أكسيد الكربون وأن يحسن الصحة العامة، اتباع آلية التنمية النظيفة وهى إحدى آليات تنفيذ بروتوكول كيوتو والذى يتيح للدول الصناعية تحقيق التزاماتها بخفض الانبعاثات عن طريق شراء حصة من الانبعاثات التى تم تخفيضها فى الدول النامية (السندات الخضراء)، وبذلك تحقق الدول النامية التنمية فى بلدانها مع الحفاظ على البيئة، فيما يعرف بسوق الكربون الدولية، استخدام الوقود الحيوى وهو وقود نظيف يمكن الحصول عليه من خلال الزيوت النباتية مثل بذور نبات الجاتروفا حيث يعرف بالبنزين الحيوى، استنباط سلالات جديدة من المحاصيل تتحمل الملوحة ودرجة الحرارة المرتفعة، والاستخدام الأمثل للموارد المائية.