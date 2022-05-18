حياة كريمة.. 5 مليارات جنيه لتطوير التعليم فى سوهاج (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان "حياة كريمة" لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم. ويعد تطوير المدارس من أهم المحاور التى تنفذها "حياة كريمة" فى محافظة سوهاج، والفيديوجراف التالى يوضح بالأرقام جهود تطوير المدارس فى قرى سوهاج. يذكر أن فكرة "حياة كريمة" نشأت عندما شارك الشباب المتطوع بعرض رؤيتهم وأفكارهم فى المؤتمر الأول لمبادرة "حياة كريمة"، والذى عقُد على هامش المؤتمر الوطنى السابع للشباب فى 30 يوليو 2019، وعلى إثره تم انشاء مؤسسة حياة كريمة بتاريخ 22 اكتوبر 2019 من شباب متطوع يقدم نموذج فريد يحتذى به فى العمل التطوعى.

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