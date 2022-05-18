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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /698508/وزير-الشباب-والرياضة-يعقد-اول-اجتماع-رسمي-بمقر-الوزارة-بالعاصمة-الإدارية-الجديدة

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اول اجتماع رسمي داخل مقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية؛ بحضور عدد من قيادات الوزارة، في إطار استعدادات الوزارات والهيئات والجهات المختلفة بالدولة للانتقال الكامل، والعمل من الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

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أكد وزير الشباب والرياضة أن الانتقال للحي الحكومي والعمل من خلال المقرات الجديدة، بمثابة رسالة قوية وواضحة للعالم وتأكيداً علي أن مصر تخطو بخطي حثيثة وقوية نحو مستقبل مشرق رغم كل ما يواجهها من تحديات، وبداية عصر جديد من العمل الحكومي المتطور، ويمثل نقلة حضارية للبلاد في ضوء الجمهورية الجديدة التي دشنها فخامة رئيس الجمهورية.

تناول الاجتماع مناقشة ملف المنشآت بمحافظات الجمهورية ومنها محافظة البحر الاحمر، وأهم التحديات بالمنشآت الشبابية والرياضة والتي تعوق تلك المنشآت لاداء عملها بصورة لائقة، وكذا مناقشة الموقف التشغيلي للمدينة الشبابية بالغردقة وشرم الشيخ، ومناقشة الأعمال التي تنفذها شركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية.

وزير الشباب والرياضة يعقد اول اجتماع رسمي بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة

حضر الاجتماع اللواء اسماعيل الفار المدير التنفيذي للوزارة، الدكتور محمد الكردي مساعد الوزير لشئون البطولة، مجدي رشدي رئيس الادارة المركزية للخدمات المساعدة، الدكتورة ياسمين عراقي رئيس الادارة المركزية للتخطيط والمتابعة، محمد عبد النبي رئيس الادارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، الدكتور عبد الأول محمد معاون الوزير لشئون البطولة، عادل الاشموني مدير عام الشئون الادارية، المهندس يوسف مرزوق المدير التنفيذي لشركة المدن للخدمات الرياضية والشبابية.