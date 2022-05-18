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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /698506/بنك-مصر-يقدم-خدمة-جديدة-للمصريين-العاملين-في-السعودية- fast-cash

أعلن بنك مصر عن توفير خدمة جديدة للمصريين العاملين في السعودية، خاصة ممن يوجهون مشكلة في التحميل، لذا يمكن يتيح بنك مصر لأي مصري في السعودية إمكانية التحويل، ويستطيع أي شخص آخر السحب من فروع بنك مصر المنتشرة على مستوي الجمهورية، ويقدمدوت الخليجتفاصيلها.

خدمة " fast cash " من بنك مصر تعتبر خدمة fast cash" من أجدد خدمات بنك مصر ويتم التعامل من خلال الآتي: يتم استقبال الحوالة من دولة أخرى بالجنيه المصري أو بأي عمله أخرى.

يجري صرف الحوالة على الحساب أو نقدي بالاسم من خلال أي فرع بنك مصر في مختلف المحافظاتخلال 3 أيام عمل بحد أقصى .

يمكن إرسال حوالة عادية swift ولابد من وجود حساب توفير أو جاري للعميل لإضافة الحوالة.

يتم وصول الحوالة من ساعة حتى 5 أيام عمل بحد اقصي . وكشفت الإحصائيات عن تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال شهر مارس 2022 نحو 3.3 مليار دولار بمعدل زيادة بلغ 12.8% (على أساس سنوي) مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر مارس 2021، لذلك يقدم بنك مصر خدمة التحويلات للتيسير عليهم.

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