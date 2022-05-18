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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /698497/محلية-النواب-تناقش-اليوم--طلب-النائب-عبدالباقي-تركيا-بشأن-تخصيص-قطعة-أرض-لإنشاء-محطة-كهرباء-بالشرقية

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، اجتماعا، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تخصيص قطعة أرض أملاك دولة "بدون مقابل مساحتها 2 قيراط بحوض "القوصلة 36" بناحية جميزة بني عمرو مركز ومدينة ديرب نجم محافظة الشرقية لإنشاء محطة كهرباء "لوحة توزيع"، حيث سبق وتم موافقة الوحدة المحلية بذلك، بخطاب موقع ومرسل للسيد المحافظ وبأن الموقع ملك للوحدة المحلية.

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محلية النواب تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا

كما تناقش اللجنة، طلب الإحاطة المقدم، بشأن الموافقة على التصالح على الجبانات الملاصقة للجبانات الموجودة في حيز الجبانات القديمة.

وكان قد أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب،خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي، 3 اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها، بعد أن أكدت اللجنة التشريعية بالمجلس عدم وجود أي مخالفات دستورية أو قانونية بها، وتضمنت الاتفاقيات ما يلى:

-قرار رئيس الجمهورية رقم 106 لسنة 2022 بشأن الموافقة على الترتيبات بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية كوريا بشأن قرض من صندوق التعاون للتنمية الاقتصادية لمشروع تحديث سكك حديد مصر الاقصر والسد العالى بقيمة لا تتجاوز ما يعادل 251 مليون و607 الف دولار امريكى والموقعة فى القاهرة بتاريخ 20/1/2022.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 167 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوروبي بمبلغ 78 مليون يورو للمساهمة فى تمويل مشروع معالجة مياة الصرف الصحى بحلوان لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والجهاز التنفيذى لمياة الشرب والصرف الصحى الموقع بتاريخى 4/1/2022و5/1/2022.

- قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 168 لسنة 20220 بشان الموافقة على اتفاق القرض بين جمهورية مصر العربية ممثلة فى وزارة التعاون الدولى وبنك الاستثمار الأوربى بقيمة 221 مليون دولار للمساهمة فى تمويل مشروع تحديث خط السكة الحديد طنطا-المنصورة –دمياط بطول 119 كيلو متر.