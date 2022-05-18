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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /698496/الإدارة-المحلية-تناقش-ضم-52-تابع-لمدينة-أبو-كبير-بالشرقية-لـ-حياة-كريمة

تناقش لجنة الغجارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب نبيل عسكر، عضو لجنة الخطة والموازنة، شأن اتخاذ الاجراءات اللازمة لإدراج (52) تابع بندر مدينة أبو كبير – محافظة الشرقية – في مبادرة تطوير الريف المصري "حياة كريمة"، وذلك لمعاناة المواطنين بهم من نقص كافة الخدمات وخاصة (الصرف صحي – الكهرباء – المدراس – الطرق غير ممهدة).

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الإدارة المحلية تناقش ضم 52 تابع لمدينة أبو كبير بالشرقية لـ «حياة كريمة»

واوضح عضو مجلس النواب، فى الطلب المقدم منه، ضرورة معاملة هذه التوابع بذات المعاملة المخصصة للقرى عند تقدير مقابل التصالح بسعر 50 جنيه للمتر، وعدم تطبيق أسعار مدينة أبو كبير عليهم.

ومن المقرر ان تناقش اللجنة، 28 طلب إحاطة مقدمة من الهيئة البرلمانية لمحافظة الشرقية، وذلك بحضور المحافظ اللواء ممدوح غراب، منها طلبات الإحاطة المقدمة، جاءت كالتالي:

- طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالباقي تركيا، بشأن تخصيص قطعة ارض أملاك دولة (بدون مقابل) مساحتها 2 قيراط بحوض (القوصلة 36) بناحية جميزة بني عمرو مركز ومدينة ديرب نجم - محافظة الشرقية لإنشاء محطة كهرباء (لوحة توزيع)، حيث سبق وتم موافقة الوحدة المحلية بذلك، بخطاب موقع ومرسل للسيد المحافظ وبأن الموقع ملك للوحدة المحلية.

إنارة الطرق بمداخل القرى والعزب والطرق الرئيسية خاصة بمركزي أبو كبير -طلبات الإحاطة المقدمة من النائب حاتم عبدالعزيز، بشأن:

الأول والثاني والثالث: عدم وجود أعمدة إنارة وكشافات لإنارة الطرق بمداخل القرى والعزب والطرق الرئيسية خاصة بمركزي أبو كبير وههيا الأمر الذى تسبب في وقوع العديد من الحوادث، فضلاً عن ضرورة إنارة طريق السبكي – الحكيمة بحوالي 750متر تقريباً.

الرابع: إعادة تأهيل ورصف طريق المسلمية مروراً (بأبو رفاعي – كفر حمودة – العواسجة – كفر عجيبة) نظراً لتهالك الطريق نتيجة القيام بأعمال توصيل الغاز الطبيعي، فضلاً عن إنارة الطريق.