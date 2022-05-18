انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد نجاح الموسم الأول.. طرح البرومو التشويقي لـ مسلسل مدرسة الروابي للبنات الجزء الثاني حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /698495/بعد-نجاح-الموسم-الأول-طرح-البرومو-التشويقي-لـ-مسلسل-مدرسة-الروابي-للبنات-الجزء-الثاني

أعلن صناع مسلسل مدرسة الروابي لتقديم جزء جديد وثاني بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من العمل وروجت منصة نتفليكس العالمية للعمل الجديد وطرحت البرومو التشويقي له.

دوت الخليج يكشف تفاصيل الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي

مسلسل مدرسة الروابي الجزء الثاني

نشرت منصة نتفليكس العالمية عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، البرومو التشويقي الأول للموسم الثاني من العمل وكان الموسم الأول عرض ىفي 12 أغسطس 2021.

وجاء التعليق على البرومو التشويقي: “ أول مرة أتحمس لخبر متعلق بالمدارس.. موسم جديد من مدرسة الروابي للبنات”، وتفاعل الجمهور والمتابعين من خلال التعليقات التي جاءت متحمسة للجزء الثاني من المسلسل.

وينتمي مسلسل مدرسة الروابي للبنات لنوع الدراما التشويقية العربية، ويناقش العمل تحديات تواجه الفتيات في المدرسة الثانوية ويسلط الضوء على العديد من الموضوعات التي تواجههن في مرحلة المراهقة وذلك في الوطن العربي.

مدرسة الروابي للبنات

يشار أن مسلسل مدرسة الروابي للبنات حقق نجاحاً كبيراً عقب عرضه على المنصات الإلكترونية، وتدور قصته داخل إطار تشويقي اجتماعي حول مجموعة من الفتيات التي تحدث بينهن مشكلات عديدة داخل مدرسة الروابي.

وكان قد انتهى الجزء الأول من المسلسل بنهاية مفتوحة بعد قتل البطلة من شقيقها إثر اكتشافه لخيانتها مع زميلها في منزل، وكان قد عرض المسلسل في 190 دولة وبأكثر من 32 لغة، ولاقى نجاحًا كبيرًا محلياً وعالمياً، والموسم الثاني من المسلسل فكرة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال بالاشتراك مع الكاتبة والمنتجة المنفذة إسلام الشوملي، والإخراج لـ تيما الشوملي.

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ويضم مسلسل مدرسة الروابي للبنات في بطولته للعام الثاني كوكبة من النجوم والفنانين منهم الفنانة نور طاهر ودينا رعد وركين سعد وسميرة الأسير وفارس البحري وريم سعادة ويارا مصطفى وأندريه تايه، وأحمد الشرقاوي وسلسبيلا وجوانا عريضة، وآخرين ويأتي الجزء الثاني من مسلسل مدرسة الروابي للبنات من تأليف تيما الشوملي وإسلام الشوملي وشيرين كمال، تحت قيادة المخرج تيما الشوملي.