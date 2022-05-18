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القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /698494/الآن-مواعيد-صرف-معاشات-شهر-يونيو-2022-وأماكن-صرفها

يرغب أصحاب المعاشات في معرفة مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022، والذي يبلغ عددهم حوالي 10.7 مليون شخص، بقيمة تبلغ 24 مليار جنيه شهريا، وذلك بحسب ما أعلنته الهيئة القومية للضمان الإجتماعي.

دوت الخليج

مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022 في مصر

وفيما يلي ينشر موقع دوت الخليج مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022، والتي يتم صرفها على ثلاثة مراحل، وذلك منعًا للتكدس والتزاحم أمام الأماكن المخصصة لصرف المعاشات..

لم تحدد الحكومة بعد مواعيد صرف معاشات شهر يونيو 2022، ولم يصدر أي بيانات إلى الآن من قبل وزارة التضامن الإجتماعي حول صرف معاشات يونيو، إلا أنه عادة ما يتم صرف المعاشات في آخر الشهر من يوم 22 ولمدة ثلاثة أيام.

هذا، ويتم صرف معاشات شهر يونيو 2022، وفقًا لما أعلنت عنه هيئة التأمينات الإجتماعية عبر ماكينات الصرف الآلي ATM في البنوك والبريد المصري والمحافظ الإلكترونية أيضًا، وذلك في إطار التخفيف على المواطنين ومنع الزحام والتكدسات.

أعداد المستحقون لصرف معاشات شهر يونيو 2022

ويبلغ عدد المستحقين للمعاشات نحو 10.7 مليون شخص، وذلك بحسب ما أعلنت عنه وزارة التضامن الإجتماعي في وقت سابق، بقيمة تصل 24 مليار جنيه شهريًا، بحسب ما ذكرته الهيئة القومية للضمان الإجتماعي في مصر.

وبلغت نسبة الزيادة في المعاشات بداية من شهر إبريل 13%، ويتم صرفها خلال الشهر الجاري، وذلك بناءًا على تعليمات رئيس الجمهورية، والتي تم إصدارها أيضا بقانون من مجلس النواب.

صرف المعاش للمتخلفين كانت وزارة التضامن الاجتماعى، قد قامت الأسبوع الماضي، بالإنتهاء من صرف معاشات مايو من ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، وذلك لمن تخلفوا عن الصرف فى المواعيد المحددة مسبقًا.

وأكد الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، بتيسير كل الإجراءات لصرف المعاشات فى المواعيد المقررة.

كما شددت على تغذية ماكينات الصراف الآلى لدى البنك، حيث يضع البنك التحول الرقمى والشمول المالى فى مقدمة أولوياته وسياساته مع إطلاق الحكومة المصرية استراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بهدف مواكبة التطور التكنولوجى فى تقديم الخدمات المصرفية للعملاء لتحقيق الشمول المالى وضمان حصول العملاء على مستحقاتهم بشكل أسرع.