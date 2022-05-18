انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس صناعة النواب: لابد من تعظيم الاستفادة من إمكانات معهد التبين للارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مجال الصناعة حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأربعاء 18 مايو 2022 12:53 مساءً - محمد السيد - /698491/رئيس-صناعة-النواب-لابد-من-تعظيم-الاستفادة-من-إمكانات-معهد-التبين-للارتقاء-بمنظومة-البحث-العلمي-في-مجال-الصناعة

أكد المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، علي اهتمام الدولة المصرية بالصناعة الوطنية، بهدف توفير احتياجات السوق المحلي وزيادة الصادرات للاسواق العالمية، لافتاً الى أهمية الاستفادة من الإمكانات والمقومات الكبيرة لمعهد التبين للدراسات المعدنية في الارتقاء بمنظومة البحث العلمي في مجال الصناعة وذلك للاستفادة من الموارد الطبيعية والمواد الخام في مصر بالإضافة إلى تشجيع المعاهد العلمية المتخصصة لدعم مجالات الابتكار والتدريب في القطاع الصناعي.

دوت الخليج

‎‎معهد التبين للدراسات المعدنية ينظم الملتقى السابع للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل

جاء ذلك، خلال فعاليات الملتقى السابع للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والذى نظمه معهد التبين للدراسات المعدنية وذلك تحت رعاية وزيرة التجارة والصناعة.

ومن جانبها، أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، علي أهمية الالتزام بتطبيق معايير الصحة والسلامة المهنية في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية،مشيرة إلى حرص الوزارة على تطبيق كافة تدابير الأمن الصناعي للحفاظ على المنشآت الصناعية وسلامة العاملين.‎‎

وقالت جامع، أن الملتقي يمثل منصة هامة لتبادل الرؤى حول موضوعات السلامة والصحة والصحة المهنية حيث تناقش جلسات الملتقى عدد كبير من الموضوعات الرئيسية المتعلقة بها والتى تشمل موضوعات التقدم العلمى والهندسي ودوره فى تطوير أداء الحماية المدنية والحد من الحرائق وخسائرها البشرية والمادية وتكامل السلامة مع إدارة معالجة المخلفات الطبية الخطرة ، بالإضافة إلى دور الهندسة البشرية فى تأمين بيئة العمل ، ورقمنة إجراءات السلامة والصحة المهنية ، فضلاً عن موضوعات الوقود البديل والبصمة البيئية للمنتج وشبكات الرصد البيئى وقانون تنظيم إدارة المخلفات والسلامة المهنية فى المؤسسات العلمية .

وأشارت إلى أهمية الإلتزام بإجراءات السلامة المهنية وتعزيز مساهمتها في الوقاية من حوادث العمل، من خلال التشخيص وإقتراح الحلول العلمية والعملية الكفيلة بتحسين ظروف العمل والتقليل من الحوادث المهنية، مشيرة إلى أن الإهتمام بمعايير السلامة والصحة المهنية أصبح ضرورة ملحة لاسيما فى ظل ارتفاع معدلات حوادث العمل على المستوى العالمي.

ونوهت وزيرة التجارة والصناعة، إلى موافقة مجلس الشيوخ مطلع العام الجاري على الباب الخاص بالسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، بمشروع قانون العمل المقدم من الحكومة لإلزام المنشات بتوفير بيئة عمل ملائمة والحفاظ على صحة وسلامة العاملين ،مشيرة أيضاً إلى المشروع الذى تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تحت عنوان " تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية فى الصناعات التصديرية المصرية " ويستهدف تشجيع نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية على أسس موضوعية ومنهجية وبما يسهم فى تحسين وضمان ظروف وبيئة عمل آمنة .